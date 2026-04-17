Зеленский заявил, что Россия может попытаться втянуть Беларусь в войну. И добавил, что Лукашенко следует помнить о «последствиях недавних событий в Венесуэле»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси возросла военная активность.

По данным разведки, в приграничных районах Беларуси строят дороги в направлении украинской территории и оборудуют артиллерийские позиций, заявил Зеленский. «Мы полагаем, что Россия может вновь попытаться втянуть Беларусь в свою войну», — добавил он.

Зеленский упомянул в своей речи «недавние события» в Венесуэле, когда США захватили лидера этой страны Николаса Мадуро:

Я дал указание использовать соответствующие каналы для предупреждения де-факто руководства Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны послужить предупреждением белорусскому руководству о недопустимости ошибок.

Александр Лукашенко говорил, что не хочет войны, но готов в нее вступить, если Украина нападет на Беларусь. Зеленский при этом говорил, что Украина не собирается нападать на белорусскую территорию. Власти Украины неоднократно выпускали обращения (1, 2) к жителям Беларуси, в которых призывали их не участвовать в полномасштабном вторжении ВС РФ. Военные Украины также минировали территорию возле белорусской границы.

Американский спецназ похитил Николаса Мадуро и его жену из резиденции в Каракасе в ночь на 3 января. Их доставили на американский военный корабль, после чего перевезли на самолете в Нью-Йорк. Власти США обвинили лидера Венесуэлы в контрабанде наркотиков и хранении оружия, его жену — в контрабанде наркотиков и получении взяток.

