«Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, погибших за амбиции Путина и Лукашенко». Вооруженные силы Украины обратились к народу Беларуси

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Командование Вооруженных сил Украины обратилось к жителям Беларуси и призвало их не вступать в войну России против Украины. Видеообращение на русском языке опубликовано в управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ.

Вооруженные силы Украины обращаются к белорусскому народу! Веками наши народы связывали дружба и добрососедские отношения, много раз в нашей истории мы вместе боролись против общих врагов, всегда поддерживали друг друга и жили в мире. Сегодня ваше руководство готовится присоединиться к российской вооруженной агрессии против Украины, собирается втянуть белорусский народ в грязную войну, запятнать кровью и смертью.

Звернення до населення та особового складу ЗС республіки Білорусь Ukrinform TV

В обращении сказано, что Украина никогда не угрожала Беларуси, а ВСУ с 24 февраля 2022 года «ни разу не ответили» на то, что с территории Беларуси по Украине наносят авиационные, артиллерийские и ракетные удары. «Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины», — сказано в обращении.

Вооруженные силы Украины призвали всех граждан Беларуси «не выполнять приказы вашего руководства о вступлении в войну против Украины» и не делить вместе с Россией ответственность за военные преступления.

«Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, отцов, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть», — говорят авторы обращения. ВСУ также призвали всех тех, кого переправят через белорусско-украинскую границу с оружием в руках, не применять его и сдаваться.

В октябре Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным о создании объединенной группировки войск Беларуси и России «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». 17 октября в Минобороны Беларуси заявили, что региональную группировку войск развернули в Беларуси. В начале октября МИД Беларуси выдал послу Украины ноту о том, что Киев якобы готовит удар по Беларуси (украинские власти это отрицали). Белорусские СМИ и Генштаб ВСУ утверждают, что в Беларуси проводят скрытую мобилизацию.

Эксперты американского Института по изучению войны (ISW) считают, что наступление из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно, поскольку «российские силы не имеют возможности даже перехватить украинские линии снабжения с запада с помощью наземного наступления».

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