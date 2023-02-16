«Вы говорите „вторжение“, а я считаю, что это защита интересов России» Лукашенко заявил, что не хочет войны, но готов в нее вступить, если Украина нападет на Беларусь

Я готов снова предоставить территорию Беларуси для наступления России. Я также готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси, но только в случае, если хоть один солдат из Украины придет к нам убивать моих людей. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Мобилизацию мы никакую не объявляли. Но к войне готовимся в плане того, чтобы против нас не была совершена агрессия.

Вы говорите «вторжение», а я считаю, что не вторжение, а защита интересов России и тех людей, которые там жили, — русских людей. Украинские власти сами спровоцировали российскую . Надо было договориться с Россией о том, чтобы не было войны, но все было нацелено на то, чтобы развязать войну.

Хотите мира в Украине — давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. С Россией можно договориться о невероятном, если не ставить предварительных условий. Надо вести переговоры с украинскими военными — и тогда политики в Киеве запоют. Сейчас эйфория: «агрессор» и прочее. Вроде справедливо, сейчас это так. Но пройдет время и у Владимира Зеленского спросят: «Что дальше?» А у Зеленского — война до последнего украинца. Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины.

Это краткий пересказ ответов Александра Лукашенко на вопросы журналистов на пресс-конференции в Минске. Пересказ основан на сообщениях агентства «Белта» и «Русской службы Би-би-си».

Подкаст «Что случилось» — о Беларуси во время войны

Все эпизоды В 2022 году Россия получила колоссальную власть над Беларусью. Но как Лукашенко удается этому противостоять? И удается ли? 00:00 43:43

Фото на обложке: Sasha Mordovets / Getty Images