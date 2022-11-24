«Не позволяйте втягивать вас в войну еще больше». Генштаб ВСУ обратился к гражданам Беларуси

Граждане Республики Беларусь, спецслужбы РФ готовят провокации на вашей территории. Целью их терактов могут быть атомные объекты критической инфраструктуры, в том числе атомная электростанция «Островец». Наши страны помнят аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Последствия были страшными для жизни и здоровья людей, экологии, экономики во всем регионе.

Сегодня Россия позволяет себе шантажировать весь мир угрозой использования ядерных объектов и технологий, захватывает электростанции, препятствует работе персонала, с целью психологического воздействия демонстрирует обстрелы и отключения систем безопасности в Запорожской АЭС.

Руководству РФ плевать на жизни российских граждан, тем более на жизни белорусов и украинцев. Их методы не новы: террор, запугивание, операции под чужим знаменем. Все это используется с одной целью — любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной, кровью и ненавистью разделить наши народы. Но нужна ли российская захватническая война самой Беларуси? Ответ очевиден — не нужна!

Белорусы, ваша безопасность и ваше будущее в ваших руках. Требуйте от вашего руководства неукоснительного следования статье 18 Конституции Республики Беларусь, согласно которой Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Ваше правительство уже частично нарушило Конституцию, позволив военную агрессию РФ против Украины с использованием вашей территории, инфраструктуры и ресурса. Не позволяйте втягивать вас в войну еще больше. Отслеживайте все подозрительные действия, появление незнакомых подозрительных людей, транспорта вблизи объектов критической инфраструктуры. Сообщайте о таких фактах вашим правоохранительным органам. Если не видите их реакции, информируйте мировую общественность любыми доступными способами.

Украина, несмотря на обстрелы и наступления российской оккупационной армии с территории Беларуси, не считает вашу страну, тем более ваш народ врагом. Мы не отвечали ни на одно проявление вооруженной агрессии с вашей территории. Тем более мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси. Это официальная позиция Украины.

Сегодня многое зависит от каждого человека. Надеемся на вашу бдительность, понимание ситуации, принципиальность и сильный ответ на любые провокации. Верим в нашу победу и последующий за ней мир, в котором наши народы снова смогут жить в добрососедских отношениях. Вооруженные силы Украины.