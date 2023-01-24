Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала подписать «пакт о ненападении». Зеленский ответил: «Мы нападать на Беларусь не собираемся»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы не планировали и не планируют нападение на Беларусь, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Киеве.

Так Зеленский прокомментировал слова Александра Лукашенко, который заявил, что Киев якобы предлагал Минску подписать «пакт о ненападении». «С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и [страны Запада] вооружают их», — заявил Лукашенко на одном из совещаний 24 января.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Вооруженные силы Украины неоднократно выпускали обращения к жителям Беларуси и призывали их не присоединятся к российскому вторжению. Украинские военные утверждали, что в Беларуси проводят скрытую мобилизацию (об этом же сообщали белорусские СМИ). Украинские силы также минируют территорию возле белорусской границы, говорили ранее представители Беларуси, а также Украины.

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