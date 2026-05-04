Украинский беспилотник попал в многоэтажку на Мосфильмовской в Москве. Это менее чем в 10 километрах от Кремля

В Москве беспилотник попал в здание одной из башен «Дом на Мосфильмовской», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пострадавших, по его словам, нет. Собянин добавил, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты, уточнил мэр.

По словам очевидцев, дрон попал в здание в районе половины первого ночи. Жители говорят, что услышали глухой звук, после этого в доме сработала пожарная сигнализация. Телеграм-канал «База» пишет, что в доме поврежден фасад, выбиты стекла. Обломки упали на придомовую территорию.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что упавший в Москве беспилотник «оказался полноценным ударным дроном типа FP-1». «Это первое зафиксированное присутствие украинских ударных дронов в непосредственной близости от Кремля за очень длительное время», — пишет телеграм-канал.

В московских аэропортах Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. К утру они были сняты.