Больше половины россиян хотят возвращения западных брендов, ушедших из страны из-за войны

Больше половины россиян (56%) хотели бы возвращения западных брендов, ушедших из страны после начала полномасштабной войны в 2022 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный ассоциацией исследовательских компаний «Группа 7/89» в феврале-марте 2026 года.

Согласно исследованию, 41% опрошенных хотят возвращения западных производителей автомобилей. 28% россиян хотели бы возвращения производителей кино, музыки и компьютерных игр. Также россияне ждут возвращения производителей программного обеспечения (27%), мебели и стройматериалов (25%), продуктов питания и напитков (23%) и косметики (22%).

Больше всего тех, кто хотел бы вернуть ушедшие бренды, среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет (84% опрошенных). В группе респондентов в возрасте 60 лет и старше таких только 38%. Около четверти респондентов (27%) вообще не хотят возвращения западных брендов, еще 17% затруднились с ответом на вопрос. Чаще хотят возвращения западных брендов жители крупных городов.

После начала войны в 2022 году из России ушли десятки крупных западных компаний — производителей одежды, мебели, продуктов питания и прочих. Вслед за этим началась волна национализации, в ходе которой активы ушедших западных компаний передавались вначале Росимуществу, а затем лояльным российской власти предпринимателям.

Большинство иностранных компаний, покинувших Россию, сохранили свои торговые марки — но многие уже столкнулись с угрозой их потери. Возвращаться в Россию западные компании пока не планируют (а российские власти со своей стороны обещают, что никаких привилегий на рынке им предоставлено не будет).

