Bloomberg: более 300 иностранных компаний, ушедших из России, столкнулись с угрозой потерять свои торговые марки

С начала 2024 года более 300 иностранных компаний столкнулись с угрозой потери своих торговых марок в России, подсчитал Bloomberg, изучивший судебные документы.

Большинство иностранных компаний, покинувших Россию после начала войны, сохранили свои торговые марки (их срок действия составляет 10 лет) в надежде вернуться на российский рынок. Но по российскому законодательству любая торговая марка, не использовавшаяся в течение трех лет, может быть аннулирована и передана тому, кто подаст заявку и оплатит пошлину.

Несколько иностранных компаний, ушедших с российского рынка, как пишет Bloomberg, уже лишились прав на свои торговые марки. В их числе — Victoriaʼs Secret, Ericsson, Inditex и Nokia.

Некоторые из компаний прокомментировали сложившуюся ситуацию журналистам. Представитель Giorgio Armani заявил, что компания защищает свои товарные знаки и «уверена в положительном исходе». По словам представителя Michelin, компания стала целью атак со стороны фирм, которые «пытаются извлечь выгоду из репутации товарного знака». Производитель шин уточнил, что не планирует возвращаться в Россию, но «внимательно следит за поданными заявками» и предпринимает меры для защиты своего имени. Другие компании от комментариев отказались.

Компания может подать заявку на продление действия своей торговой марки до истечения срока, и большинство таких заявок одобряется, пишет Bloomberg. В 2024 году Роспатент за девять месяцев зарегистрировал 15 534 заявки от иностранных компаний на продление торговых марок — это максимум за последние пять лет. Но если обычно этот процесс был автоматическим, то теперь в некоторых случаях компаниям стало сложнее это сделать, отмечает агентство.

В сентябре 2024 года была отклонена заявка на продление торговой марки Renault. Французский автопроизводитель заявил, что причиной стал неправильный адрес — подчеркнув при этом, что возвращение в Россию пока не планируется. Подачу заявки на продление представитель компании назвал защитной мерой, направленной на предотвращение кражи бренда на фоне «масштабного пиратства интеллектуальной собственности» в России.