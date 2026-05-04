Операторы связи предупредили, что в Москве с 5 по 9 мая будут отключать мобильный интернет

В Москве с 5 по 9 мая будут ограничивать мобильный интернет и отправку СМС, сообщают «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, жители Москвы начали получать рассылки от операторов, предупреждающие об ограничениях. Эту информацию подтвердили в «Билайне».

Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале скриншот такой рассылки. В ней говорится, что с 5 по 9 мая в Москве «возможны временные ограничения» мобильного интернета и СМС «в целях обеспечения мер безопасности». Жителям рекомендуют использовать вайфай для доступа в интернет.

29 апреля «Русская служба Би-би-си» сообщила со ссылкой на источник, что перед парадом 9 мая в Москве планируются «более мощные» ограничения мобильной связи. Один из собеседников журналистов рассказал, что 5, 7 и 9 мая власти планируют ограничивать всю мобильную связь и, возможно, отправку СМС. Позже эту информацию подтвердили источники «Коммерсанта» на телеком-рынке, а также источники Forbes. «Ограничения будут, но их масштаб пока непонятен», — говорил один из собеседников «Коммерсанта».

Злитесь из-за блокировок? Мы понимаем! Никто не должен указывать вам, что читать и где общаться. Мы делаем все, чтобы помочь людям в России сохранить доступ к свободному интернету. Но нам нужна ваша помощь. Дорогие читатели не в России, мы просим вас оформить небольшой ежемесячный донат. Мы знаем, что есть еще сотни людей, которые могли бы это сделать. Дорогие читатели в России, у вас тоже есть возможность нас поддержать. Вместе мы справимся.

Впервые жители Москвы столкнулись с масштабными ограничениями интернета год назад, перед празднованием 80-летия Дня Победы. Тогда в ряде районов столицы несколько дней фактически не работал мобильный интернет.

В марте 2026 года в Москве вновь начались ограничения мобильной связи — параллельно с усилившейся блокировкой телеграма. В Кремле говорили, что все отключения и ограничения связи «происходят в строгом соответствии с действующим законодательством», они связаны «с обеспечением безопасности». Вскоре стало известно, что в Москве заработала система «белых списков» — сайтов, доступных во время отключений мобильного интернета.

Читайте также

«Обход блокировок для моего поколения — уже базовый навык» Российские власти пытаются отобрать у подростков то, без чего они не могут представить себе реальность, — интернет. Что об этом думают сами подростки?

Читайте также

«Обход блокировок для моего поколения — уже базовый навык» Российские власти пытаются отобрать у подростков то, без чего они не могут представить себе реальность, — интернет. Что об этом думают сами подростки?