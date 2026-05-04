Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России назначен генерал-полковник Александр Чайко, сообщили источники РБК. Об этом также пишет Z-блогер Fighterbomber.

До этого назначения Чайко служил в Генштабе ВС РФ, в 2019 — 2021 годах был командующим российской группировкой в Сирии, а затем возглавлял Восточный военный округ.

По данным провластной газеты «Известия», Чайко получил звание Героя России. Его наградили закрытым указом в 2020 году. На посту командующего ВКС России он сменил генерала Виктора Афзалова.

В марте Чайко попал под санкции Евросоюза в числе российских командиров, ответственных за массовые убийства украинцев в Буче Киевской области в начале российско-украинской войны.

В расследовании Associated Press говорилось, что в начале 2022 года Чайко руководил наступлением войск РФ на Киев и под его командованием действовали подразделения, которые считают ответственными за массовые убийства мирных жителей Киевской области.

Правозащитная организация Human Rights Watch называла Александра Чайко ответственным за бомбардировки больниц и школ в Сирии, а также за применение оружия неизбирательного действия в районах с мирным населением. За участие в войне в Сирии Великобритания ввела против военного санкции.

Чайко также упоминался в публикациях СМИ, основанных на отчете разведки одной из европейских стран. Согласно отчету, Владимир Путин распорядился усилить охрану генерала и приставить к нему сотрудников . Это произошло после разногласий между силовыми ведомствами на закрытом совещании, где обсуждались украинские атаки на высокопоставленных военных РФ.

Власти России, несмотря на то, что массовые убийства в Буче и других городах Киевской области во время российской оккупации хорошо задокументированы, их отрицают. Они называют «провокацией» и «инсценировкой» заявления о том, что военные РФ убивали мирных жителей Бучи. Кроме того, российские подразделения, которые считаются причастными к этим преступлениям, получают почетные звания, а отдельные военные — новые должности.

