В правительство Оренбургской области назначили участника войны, которого Украина обвиняет в убийстве мирных жителей Бучи

Участник российского вторжения в Украину Нурсултан Муссагалеев назначен исполняющим обязанности замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области, сообщил глава региона Денис Паслер.

Чиновник рассказал, что был наставником военного в кадровой программе . «Опыт военной службы также пригодится Нурсултану — одно из направлений его работы будет связано с координацией деятельности общественных организаций по поддержке участников , ветеранов и их семей», — добавил губернатор.

Муссагалеев — уроженец Оренбургской области. За участие в российско-украинской войне его наградили званием Героя России.

В Украине в отношении Муссагалеева возбудили уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны. По данным Службы безопасности Украины, Муссагалеев был командиром разведывательного взвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии из России. Ведомство обвинило его в причастности к пытками и убийствам мирных жителей города Бучи во время российской оккупации Киевской области в 2022 году.

Читайте также

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные

Читайте также

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные