ЕС ввел санкции против ответственных за массовые убийства в Буче

Евросоюз ввел санкции против девяти военных РФ, которые «руководили своими подразделениями в то время, когда были убиты сотни мирных жителей, в некоторых случаях в результате жестоких расправ», говорится в заявлении представительства ЕС в России.

«Войска под их командованием также участвовали в грабежах, пытках и принуждении гражданских лиц к уборке тел погибших российских солдат», — сообщили в ЕС.

Под санкции попал бывший командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко. Кроме того, в санкционный список вошли:

Андрей Кондров, полковник,

Артем Городилов, полковник,

Сергей Чубарыкин, генерал-майор,

Виктор Филонов, псковский десантник (звание неизвестно),

Владимир Селиверстов, генерал-майор,

Вадим Панков, генерал-майор,

Денис Суворов, подполковник,

Алексей Толмачев, полковник.

Некоторые из военных уже находятся под санкциями других стран Запада. О том, что они причастны к убийствам в Буче, ранее сообщали западные СМИ.

По данным украинских властей, в Буче за время оккупации российскими войсками, которая продолжалась до 31 марта 2022 года, погиб 501 человек. Власти России неоднократно называли «провокацией» и «инсценировкой» заявления о том, что военные РФ убивали мирных жителей Бучи.

The New York Times установила имена причастных к убийствам в Буче. Это военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка из Пскова