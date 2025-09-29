The Sunday Times назвала имена российских офицеров, чьи подразделения обвиняются в преступлениях в Буче

Британская газета The Sunday Times назвала имена 13 российских офицеров, предположительно причастных к убийству местных жителей в украинском городе Буча в Киевской области.

В публикации утверждается, что их личности были установлены независимыми юристами и следователями с использованием открытых источников информации. Имена всех 13 человек были подтверждены украинскими службами безопасности. Восьми офицерам украинская прокуратура выдвинула официальные .

«Агентство» отмечает, что большинство из названных офицеров уже упоминались в связи с преступлениями в Буче, но пять фамилий прозвучали впервые. Это генерал-полковник Валерий Солодчук, полковник Андрей Кондров, генерал-майор Вадим Паньков, полковник Юрий Медведев и полковник Сергей Карасев.

Солодчук, по данным The Sunday Times, «командовал военными, обвиняемыми в убийствах в Буче». Других подробностей издание не приводит. В июле 2025 года президент РФ Владимир Путин присвоил Солодчуку звание Героя России. Украинская военная разведка утверждала, что Солодчук в начале полномасштабного вторжения командовал подразделениями 36-й армии. Военнослужащие этого подразделения, по данным украинской разведки, «причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области».

Военных, которыми руководил полковник Андрей Кондров, обвиняют в грабеже домов жителей Бучи и их убийстве, утверждается в публикации. Его личность установили сотрудники Службы безопасности Украины, обвинения ему официально не предъявлены.

Генерал-майор Вадим Паньков, согласно публикации, приказал солдатам убить 30 местных жителей, а также заставил жителей Бучи убирать тела погибших российских солдат. Подробностей издание не приводит. Паньков командовал 45-й отдельной бригадой специального назначения.

Подчиненные полковника Юрия Медведева, как утверждается, «совершили более 40 изнасилований». Никаких подтверждений этой информации издание не приводит. В конце марта 2022 года Politico со ссылкой на западных чиновников писало, что Медведева убили собственные военнослужащие, наехав на него на танке.

Еще один упомянутый в публикации офицер — полковник Сергей Карасев. Его обвиняют в нападении на женщину, которой он выбил зубы рукояткой пистолета, а также в том, что он выстрелил в голову мирному жителю. Как обращает внимание «Агентство», по данным Генпрокуратуры Украины, эти преступления были совершены не в Буче, а в Ирпене.

Российские власти публикацию The Sunday Times пока не комментировали.

По данным украинских властей, в Буче за время оккупации российскими войсками, которая продолжалась до 31 марта 2022 года, погиб 381 человек. Власти РФ неоднократно называли заявления об убийстве мирных жителей Бучи российскими военными «провокацией» и «инсценировкой».

