Российские войска атаковали Полтавскую область. Погибли четыре человека, более 30 пострадали

Российские войска атаковали Полтавскую область дронами и ракетами, зафиксированы прямые попадания и падение обломков в двух местах в Полтавском районе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.

В результате атаки повреждено промышленное предприятие, без газа остались почти 3,5 тысячи абонентов. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура.

По последним данным, погибли четыре человека. Еще 31 человек получил травмы различной степени тяжести.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что двое из погибших — спасатели. После атаки по газовой инфраструктуре они приехали на место пожара, в этот момент российские военные повторно ударили по региону. Другие двое погибших — работники атакованного объекта.

В ночь на 5 мая российские войска также атаковали Киевскую область. В ГСЧС заявили, что удар пришелся по жилому сектору в Броварском районе, там пострадали два человека. Кроме того, в результате обстрела произошел пожар на промышленном объекте в Вышгородском районе, пострадал один человек.

Минобороны РФ вечером 4 мая объявило, что 8 и 9 мая Россия объявляет перемирие в честь празднования Дня Победы. В ответ Владимир Зеленский объявил «режим тишины», который начнется в полночь 6 мая.