ВСУ атаковали Чебоксары, телеграм-каналы пишут об ударе по оборонному заводу. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые с начала войны объявили ракетную опасность

Украинские беспилотники в ночь на 5 мая атаковали Чебоксары, пострадали три человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Чувашии.

Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще двое жителей города получают помощь амбулаторно, уточнили в министерстве. «Осторожно, новости» и «База» со ссылкой на очевидцев пишут, что в результате атаки поврежден торговый центр.

Astra, проанализировав опубликованные в соцсетях видео, утверждает, что ВСУ с помощью ракеты атаковали оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах. Поврежденный торговый центр расположен рядом с ним. Украинский телеграм-канал Exilenova+, в свою очередь, пишет об ударе беспилотников по предприятию. «ВНИИР-Прогресс» производит навигационные модули «Комета» для беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет.

Глава Чувашии Олег Николаев утром сообщил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам. «Зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам», — заявил он. Из-за атак беспилотников школы и техникумы Чувашии перевели на удаленное обучение.

Режим ракетной опасности в ночь на 5 мая объявили также в Ханты-Мансийском автономном округе. Предупреждение действовало около 40 минут. Судя по телеграм-каналу губернатора Руслана Кухарука, режим ракетной опасности в регионе ранее никогда не объявлялся. Он расположен в более чем двух тысячах километров от украинской границы.

Astra отмечает, что ракетную опасность ночью 5 мая объявляли в 18 российских регионах.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 289 украинских беспилотников над российскими регионами и аннексированным Крымом. Дроны уничтожили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и Азовским морем.

Украинские беспилотники ранее уже атаковали Чебоксары. В ноябре в результате ударов повреждения зафиксированы в двух жилых домах, пострадали два человека. Тогда телеграм-каналы сообщали, что дроны попали по «ВНИИР-Прогресс».

Минобороны РФ вечером 4 мая объявило, что 8 и 9 мая Россия объявляет перемирие в честь празднования Дня Победы. В ответ Владимир Зеленский объявил «режим тишины», который начнется в полночь 6 мая.