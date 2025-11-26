Украинские дроны атаковали Чебоксары, пострадали два человека. По данным Astra, под удар попало предприятие по производству электрооборудования

Украинские беспилотники в ночь на 26 ноября атаковали город Чебоксары, сообщил глава Республики Чувашия Олег Николаев. По его данным, в результате атаки повреждения зафиксированы в двух жилых домах.

Николаев добавил, что пострадали двое местных жителей, один из которых подросток.

Других подробностей он не привел.

Astra геолоцировала видео очевидцев с места атаки и последующих пожаров в Чебоксарах. По версии издания, дроны попали по предприятию «ВНИИР-Прогресс», которое производит электрооборудование, а также 12-этажному жилому дому.

О том, что под атаку попал «ВНИИР-Прогресс», пишет украинский телеграм-канал Exilenova+.

Осторожно, на видео есть мат.

«ВНИИР-Прогресс» уже попадал под атаку украинских беспилотников. Генштаб ВСУ утверждал, что предприятие занимается производством антенн «Комета», которые используются в беспилотниках и модулях управляемых авиабомб.