В Чебоксарах украинский дрон попал в жилой дом, есть пострадавшие. В городе остановлен общественный транспорт

В Чебоксарах утром 5 мая украинский беспилотник попал в жилой дом, сообщают телеграм-каналы Shot и «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. В доме произошел пожар.

Председатель кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что в Чебоксарах «повреждено здание», несколько человек пострадали, за их состоянием следят медики. О каком здании идет речь, он не уточнил.

Astra пишет, что беспилотник попал в многоэтажку на улице Строителей. Пожар также возник в жилом доме на улице Ленинского Комсомола, который находится недалеко от оборонного завода «ВНИИР-Прогресс».

Близкий к силовикам телеграм-канал «База» сообщает, что в результате атаки беспилотника по многоэтажному дому погиб один человек. По информации канала, еще 10 человек пострадали. Shot утверждает, что в результате атаки дронов по Чебоксарам один человек погиб, еще 12 пострадали.

В связи с атаками беспилотников в Чебоксарах приостановлена работа общественного транспорта. «В связи с текущей обстановкой в городе и в целях обеспечения вашей безопасности работа общественного транспорта временно приостановлена на неопределенный срок. Просим вас сохранять спокойствие, по возможности оставаться дома и следить за официальными сообщениями», — заявили в региональном Минтрансе.

Украинские беспилотники атакуют Чебоксары с ночи 5 мая. Власти сообщали о трех пострадавших. Astra и украинский телеграм-канал Exilenova писали, что ВСУ атаковали оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс».