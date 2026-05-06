Вступил в силу «режим тишины», объявленный Зеленским. Россия запустила по Украине больше 100 дронов

В ночь на 6 мая, когда вступил в силу объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины», Россия атаковала Украину тремя ракетами и 108 ударными беспилотниками, заявили в Воздушных силах ВСУ.

По данным ВСУ, российские войска запустили две баллистические ракеты «Искандер-М» и одну управляемую авиационную ракету Х-31. В течение ночи в нескольких регионах Украины объявлялась воздушная тревога.

89 беспилотников были сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание трех ракет и девяти дронов в восьми местах, добавили в ВСУ.

В Харьковской области в результате обстрела есть пострадавшие. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, в Новобаварском районе города двое человек обратились за помощью. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пожарах в результате попадания «Шахедов».

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что Россия нарушила «режим тишины», атаковав также объект промышленной инфраструктуры в Запорожской области, а по Херсону ударив корректируемой авиационной бомбой. Он добавил, что эти действия «нивелируют объявленное Путиным „перемирие“ на 9 мая».

Глава МИД Украины Андрей Сибига также написал, что Россия нарушила режим прекращения огня. «Москва вновь проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями. Это показывает, что Россия отвергает мир, а ее фиктивные призывы к перемирию на 9 мая не имеют отношения к дипломатии», — заявил Сибига.

Минобороны России в то же время утром 6 мая отчиталось, что силы ПВО в течение ночи сбили 53 украинских дрона над регионами и акваторией Черного моря. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Минобороны России 4 мая объявило, что на 8 и 9 мая по решению Владимира Путина будет объявлено перемирие «в честь празднования Дня Победы». «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — говорилось в сообщении. При этом в ведомстве пригрозили, что если Украина попытается сорвать празднование, то войска РФ «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева». Зеленский в ответ объявил «режим тишины», который начнется с 6 мая. «Мы считаем человеческую жизнь несравнимо большей ценностью, чем „празднование“ любой годовщины», — написал он.

В ночь на 5 мая Россия нанесла серию ударов по Украине, в Полтавской области погибли не менее четырех человек, включая спасателей, которые приехали на место обстрела и попали под повторную атаку. Зеленский заявил, что это «абсолютный цинизм» — «просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дроновые удары во все дни до этого». Позже, вечером этого же дня, российские войска ударили по Днепру. Погибли четыре человека, пострадали еще 19, четверо находятся в тяжелом состоянии.

