Минобороны РФ вечером 4 мая объявило, что по решению Владимира Путина 8 и 9 мая Россия объявляет «перемирие в честь празднования Дня Победы». «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — говорилось в сообщении. В ведомстве отметили, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, то ВС РФ «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева».

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — заявили в Минобороны.

Свою угрозу Минобороны обосновало заявлением Владимира Зеленского, который, по версии Москвы, на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил, что Украина может нанести удар беспилотниками по Москве 9 мая. Такая цитата Зеленского разошлась 4 мая по российским и украинским СМИ. Позже появилось видео выступления президента Украины, из которого следует, что фраза Зеленского про дроны звучала по-другому. «Россия объявила о проведении 9 мая в Москве парада без военной техники. Если это произойдет, то это будет впервые за много-много лет, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь дроны. Это о многом говорит. Это свидетельствует о том, что сейчас они не сильны», — заявлял Зеленский.

Вскоре после заявления Минобороны РФ Зеленский объявил «режим тишины», который начнется в полночь 6 мая. По его словам, к Украине не было никаких официальных обращений относительно формата прекращения боевых действий, «о которых заявляется в российских социальных сетях».

«Мы считаем человеческую жизнь несравнимо большей ценностью, чем „празднование“ любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Пора российским вождям делать реальные шаги для завершения их войны, если уже российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Идея о прекращении огня на День Победы была озвучена 29 апреля по итогам разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, с таким предложением выступил Путин. Трамп утверждал, что это его идея. Зеленский в ответ заявлял, что поручил своим представителям связаться с командой президента США и узнать детали российского предложения о перемирии на период проведения Дня Победы. Позже Дмитрий Песков говорил, что Россия намерена прекратить огонь по случаю Дня Победы безотносительно согласия или отказа Украины.

28 апреля Минобороны РФ сообщило, что на параде Победы на Красной площади не будет колонны военной техники. В параде также не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов. В предыдущий раз Парад Победы в Москве проводился без военной техники в 2007 году. В Кремле объясняли решение провести парад в 2026 году в «усеченном формате» «оперативной обстановкой».

Через несколько часов после того, как Москва и Киев объявили о планах временно прекратить огонь, стороны атаковали друг друга. Так, в России ракетная опасность была объявлена в более чем 15 регионах, под атаку беспилотников попали Чебоксары. В Украине в результате российского удара по Полтавской области погибли четыре человека, более 30 пострадали.

Путин опасается покушения и переворота с участием российских элит, утверждают в европейской разведке По данным спецслужб, российский президент перестал ездить на Валдай и неделями работает в защищенных бункерах

