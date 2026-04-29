Кремль объяснил «усеченный формат» Парада Победы атаками Украины. И тем, что дата не юбилейная

Решение провести Парад на 9 мая в «усеченном формате» принято из-за «оперативной обстановки», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит радио «Маяк».

«Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность. И поэтому на фоне этой террористической угрозы принимаются все меры по минимизации опасности», — сказал Песков.

Он также предложил «не забывать, что в прошлом году был юбилейный парад». «Широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта [нынешняя] дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате», — заключил представитель Кремля.

Накануне Минобороны РФ объявило, что на Параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве не будет колонны военной техники. В параде также не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов.

В предыдущий раз Парад Победы в Москве проводился без военной техники в 2007 году.

В 2026 году в России отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.