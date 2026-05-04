Россия объявила перемирие на 8-9 мая. И пригрозила ударом по Киеву, если Украина попытается сорвать парад в честь Дня Победы

Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в войне с Украиной. Оно продлится два дня — 8 и 9 мая 2026 года, заявило Минобороны РФ.

«Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — подчеркнуло российское военное ведомство.

Вместе с тем, добавило Минобороны, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, российские войска «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», от которого раньше воздерживались.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

Владимир Путин впервые допустил возможность перемирия в честь Дня Победы в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который прошел в конце апреля. Украина на перемирие пока не согласилась. Кремль заявлял, что согласие Киева не обязательно, поскольку «это решение [Путина], и оно будет реализовываться».

Владимир Зеленский, комментируя слова Путина о перемирии, 30 апреля говорил, что Украина заинтересована в долгосрочном прекращении огня, а не в «нескольких часах безопасности для парада в Москве».

4 мая Зеленский заявил, что усеченный формат парада в Москве — в этом году он пройдет без военной техники — говорит о страхе российских властей перед украинскими дронами.