На Параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая 2026 года, не будет колонны военной техники, сообщило Минобороны.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — заявило ведомство в своем телеграм-канале.

При этом в параде будут участвовать самолеты, добавило Минобороны.

Z-каналы еще несколько недель назад начали обсуждать слухи о том, что Парад Победы в Москве проведут в ограниченном формате. 27 апреля об этом же написали политолог Екатерина Шульман и журналистка Александра Прокопенко со ссылкой на источники. Они рассказали, что длительность парада сократят, а колонны военных будут маршировать без техники. «Пропагандистская машина будет утверждать, что так и было задумано с самого начала и это никак не связано с дронами», — отметила Прокопенко.

В предыдущий раз Парад Победы в Москве проводился без военной техники в 2007 году.

Украина в последние месяцы активно атакует объекты промышленной инфраструктуры в разных регионах России. Так, за последние месяцы повреждения получили морские порты на Балтике, а также НПЗ в Туапсе.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди недавно заявил «Би-би-си», что «полторы-две тысячи километров внутрь России — это больше не мирный тыл».

