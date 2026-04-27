Парад Победы в Москве может пройти без участия военной техники

Парад Победы в Москве 9 мая пройдет без участия военной техники. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают политолог Екатерина Шульман и журналистка Александра Прокопенко.

«Вся длительность 40 минут, техника не едет, гостей несколько сотен. Медиа-сообщение: парад состоится, как обычно, ритуал на месте. А что он какой-то куцый — велено не замечать. Верховного покажут — и скажите спасибо», — написала Шульман в телеграм-канале.

Прокопенко привела аналогичную информацию: колонны военных будут маршировать без техники, а количество гостей будет уменьшено с нескольких тысяч до нескольких сотен. «Пропагандистская машина будет утверждать, что так и было задумано с самого начала и это никак не связано с дронами», — отметила она.

В z-пабликах несколько недель назад начали активно обсуждаться слухи, что парад на 9 Мая проведут в ограниченном формате или даже отменят вообще. Автор канала Fighterbomber (515К подписчиков) еще в начале апреля сообщал об отмене репетиции воздушной части парада.

Издание «Агентство» 25 апреля обратило внимание, что власти Москвы до сих пор не сообщали о репетициях парада, которые обычно начинаются за две недели до него и сопровождаются перекрытием улиц.

Официально власти об отмене или сокращении парада не сообщали.