Россия намерена прекратить огонь по случаю Дня Победы безотносительно согласия или отказа Украины от временного перемирия. Это следует из заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделанных 30 апреля на пресс-брифинге.

Песков, отвечая на вопрос о реакции со стороны Украины на предложение о перемирии, отметил, что «собственно, [реакция] и не нужна для этого».

Это решение главы российского государства, и оно будет реализовываться. Но конечно, все бы ожидали от киевского режима какую-то реакцию в плане адекватных намерений. Пока этого нет.

Идея о прекращении огня на День Победы была озвучена накануне по итогам разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что это была инициатива Путина, которую Трамп «активно поддержал». Сам президент США утверждал, что это именно он предложил «небольшое перемирие».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев свяжется с США, чтобы узнать, что подразумевается под перемирием — «несколько часов. безопасности для парада в Москве или что-то большее». Он также призвал РФ к долгосрочному прекращению огня.