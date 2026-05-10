Война 1537-й день. Украина и Россия обвиняют друг друга в нарушениях перемирия. Западные СМИ считают сокращенный парад признаком слабости Путина

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Перемирие

Украина и Россия обвиняют друг друга в нарушениях во второй день перемирия

10 мая наступил второй день трехдневного перемирия, о котором объявил президент США Дональд Трамп. Однако уже накануне вечером об атаке сообщили власти Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские войска нанесли удар беспилотниками по Индустриальному району города, пострадали пять человек. Минимум у троих медики диагностировали острую реакцию на стресс. Позже он также сообщил об ударе российским беспилотником по Киевскому району Харькова, в результате чего загорелась крыша частного жилого дома.

Атаки были зафиксированы и в Днепропетровской области. По словам главы военной администрации Александра Ганжи, Россия атаковала беспилотниками два района; в Синельниковском пострадала трехлетняя девочка, которую доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В Воздушных силах ВСУ утром 10 мая заявили, что, начиная с полуночи, российские войска атаковали Украину 27 беспилотниками разных типов, в числе которых были ударные «Шахеды». В ВСУ утверждают, что все 27 дронов были сбиты и попаданий не зафиксировано (вечерние атаки на Харьков и Днепропетровскую область, судя по всему, в этом подсчете не учитываются). В сводке Генштаба ВСУ на 16:00 10 мая говорится, что с начала суток российские войска 60 раз атаковали позиции ВСУ.

Владимир Зеленский нарушения со стороны России в этот день никак не комментировал. 10 мая он опубликовал два поста, в одном из которых поздравил украинцев с Днем матери, а в другом рассказал о своем разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Минобороны России, в свою очередь, заявило, что все группировки российских войск «продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях». Военное ведомство утверждает, что украинские военные, несмотря на перемирие, наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по российским позициям, а также по гражданским объектам в Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Крыму. Российские вооруженные силы, как утверждается в заявлении Минобороны, «зеркально реагировали на нарушения перемирия».

В Краматорске Донецкой области под российский удар, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, попали две автозаправочные станции ГСЧС Украины

Пожар после атаки российских беспилотников в Дружковке Донецкой области, 10 мая 2026 года. Пострадавших в результате атаки нет ГСЧС Украины

Спасатели тушат пожар после атаки в Херсонской области, 10 мая 2026 года. Пострадавших нет ГСЧС Украины

В Днепропетровской области был атакован пожарно-спасательный автомобиль, пострадал водитель, 10 мая 2026 года ГСЧС Украины

Россия

На Западе сокращенный парад Победы сочли признаком слабости Путина, но Москва от своих позиций по Донбассу пока не отступает

81-ю годовщину Дня Победы, которую 9 мая в России отмечали без военной техники на главном параде и без вечернего салюта в Москве, многие западные издания охарактеризовали как признак «стратегического истощения». «Скромное празднование Дня Победы на Красной площади стало признаком растущего напряжения ресурсов страны, изоляции и неуверенности в будущем», — говорится в статье британской The Telegraph. Газета отмечает, что отсутствие хотя бы одного современного танка на Красной площади может «в итоге стать одним из символов этой войны», и что «Украине и ее союзникам это дает определенные основания для оптимизма», поскольку парады «могут показывать реальное положение дел за пределами пропаганды».

The New York Times делает вывод, что гораздо менее масштабный чем обычно 45-минутный парад «свидетельствует о растущей уязвимости Путина». Сокращенный парад, как пишет газета, «усилил ощущение, что Москву и другие крупные города уже невозможно оградить от последствий войны». О том, что парад «обнажил слабости российского президента», пишет и The Guardian, а французская Le Monde в своем заголовке называет парад «невыразительным».

Однако отступать от своих требований к Украине, Россия, судя по риторике помощника Путина Юрия Ушакова, все же не намерена. На следующий день после парада госагентства распространили цитаты из его интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, в котором Ушаков заявил, что «урегулирование конфликта» не сдвинется с места без вывода ВСУ из Донецкой области. «Пока [Украина] не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов [переговоров], но мы будем на одном и том же месте, понимаете?», — сказал он (цитата по ТАСС). Ушаков добавил, что в Украине «знают, что это нужно сделать», и «они это рано или поздно все равно сделают».

Война в фотографиях. Выставка военной техники в Закарпатье

Дети на выставке военной техники под городом Свалява в Закарпатской области Украины, 9 мая 2026 года Igor Tkachenko / EPA / Scanpix / LETA

Igor Tkachenko / EPA / Scanpix / LETA

Igor Tkachenko / EPA / Scanpix / LETA Igor Tkachenko / EPA / Scanpix / LETA

Igor Tkachenko / EPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Осторожно. В этом письме есть одно матерное слово.

Алия (Москва). «Медуза», дорогая, куда пойти и с кем поделиться болью из-за этой ебаной войны? Сегодня утром расплакалась в спортзале от безысходности, усталости, страха за будущее, от боли за невинных людей в Украине. Я не могу справиться без алкоголя по вечерам, потому что только так могу потушить мысли в голове. Смотрю на сына, ему семь лет, и молю всех богов, в которых не верю, чтобы он никогда не нашел оправдания этой войне.

Я боюсь идти к психологу: а если он донесет на меня? Я уже пятый год закапываю мысли в себе, и я не знаю, на сколько меня еще хватит.

Спасибо всем, кто находит в себе силы писать теплые письма в «Медузу». Они для меня как сеанс психотерапии.

Война 1536-й день. Перемирие на три дня — кажется, оно соблюдается. Потом будет снова война

