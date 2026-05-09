«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Вечером 8 мая, когда до начала парада в честь Дня Победы в Москве оставалось около 12 часов, президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии в войне России с Украиной — с 9 по 11 мая. По словам Трампа, перемирие было его инициативой, которую Украина и Россия поддержали. Помимо прекращения боевых действий на трое суток, добавил Трамп, РФ и Украина согласились провести обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны.

Власти и России, и Украины подтвердили, что согласились с предложением Трампа, а украинский президент Владимир Зеленский издал указ, «разрешающий» проведение парада 9 мая в Москве. В документе указаны координаты Красной площади, которые он поручил «исключить из плана применения украинского вооружения».

Украинское военное командование в утренних сводках сообщило о запуске Россией дронов и баллистической ракеты вечером 8 мая, но не объявило о нарушении перемирия, начавшегося в полночь. Также в сводках нет упоминания и о боестолкновениях после полуночи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утром 9 мая до начала парада в Москве заявил, что попыток срыва празднования Дня Победы не было. «Ничего не пытались, все хорошо», — сказал он журналистам. Сообщений о каких-либо происшествиях во время военных парадов в России не поступало. Парад на Красной площади в Москве был короче, чем обычно — он продолжался 45 минут, без военной техники, но с воздушной частью и северокорейскими военными.

Что сказал Путина на параде в Москве

«Российский народ может выдержать все» Так считает Путин. В своей речи на параде 9 мая он продолжает воевать с НАТО. Что он сказал — коротко

Вскоре после того, как парад в Москве закончился, Минобороны РФ заявило, что украинские военные не соблюдают режим прекращения огня и пытались провести «12 атак на позиции российских подразделений», на что ВС РФ ответили «зеркально». Сами же российские военные, уверяет Минобороны РФ, «продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на заданных позициях» (цитата по «Интерфаксу»).

Продление режима прекращения огня после 11 мая властями России на данный момент не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Перемирие сейчас 9-10-11 [мая], других разговоров не было», — сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что готов направить делегацию в Москву для мирных переговоров , «если это поможет» остановить войну. Россия, по словам Пескова, всегда готова принять такую делегацию, но «пока какой-то конкретики на этот счет нет» (цитата по ТАСС).

Война в фотографиях. Как прошел парад в Москве

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Дмитрий (Львов). Сочувствую и сопереживаю каждому из читателей и не сужу людей, которые остались в России — каждый выживает и справляется как может. У меня с первого дня полномасштабной войны (здесь все говорят на украинском «повномаштабка») не было ни всплеска патриотизма, ни желания стать частью ВСУ. Помню то утро и растерянность — мир слетел с катушек и до сих пор не вернулся к нормальному состоянию.

У меня есть хорошая удаленная работа и возможность строить карьеру, в будущем вижу себя и свою жену в эмиграции. Почти не выхожу из дома, ТЦК сейчас зверствуют особенно, если нет брони, то лучше вообще из квартиры не выходить. Кажется, что после марта 2020-го и ковида я пожил нормальной жизнью буквально несколько недель…

Хочу обратиться к каждому, кто читает «Медузу» — верю, что большинство из нас в первую очередь Люди, а уже потом украинцы, русские, евреи, татары и представители других этносов и культур. Война непременно закончится. Мужчины в Украине, которые не хотят служить в украинской армии, выедут за границу и никогда больше не вернутся, потому что не простят тех лет жизни, когда им отказали в праве выбора — вернее, поставили перед сомнительным «служи или прячься», а в другие страны тебя не выпустим (если только не дашь взятку 5-10-16 тысяч долларов). Бежать горами или нырять в Тису глупо и рискованно, хотя у некоторых и получается.

Я знаю, что где бы я ни жил, через несколько лет я встречу светлых и добрых людей, которые, как я и моя семья (жена и кот), вынуждены начинать жизнь заново из-за людоедской власти в Кремле и глупой и жадной власти в Украине. Одесситы, харьковчане, москвичи, казанцы и красноярцы — в Испании или Италии мы, вы и я, когда-то, возможно, станем друзьями. Сохраняйте надежду, сцепите зубы и верьте себе и своему сердцу. Пока мы живем и поступаем по совести и своим убеждениям — мы со всем справимся.

О чем мы писали накануне

Война 1535-й день. Никакого перемирия нет

