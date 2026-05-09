По Красной площади прошли военные из КНДР. Диктор объявил, что они участвовали в «освобождении Курской области от неонацистских захватчиков»

В параде в честь Дня победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в Москве, приняли участие военнослужащие из Северной Кореи.

Скриншот из видео прямой трансляции парада на Красной площади, 9 мая 2026 года

Во время прохождения северокорейских военных диктор объявил, что бойцы Корейской народной армии внесли весомый вклад в «освобождение Курской области от неонацистских захватчиков».

Александр щербак / РИА Новости / Sputnik / Scanpix / LETA

Maxim Shipenkov / EPA / Scanpix / LETA

Президент РФ Владимир Путин пообщался со старшим полковником Че Юн Хуном, командовавшим парадным расчетом, и пожал руки северокорейским военным, сообщили российские государственные СМИ.

После вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года КНДР направила в Россию своих военных для помощи российской армии. Россия признала это лишь в октябре 2024 года.

Официальных данных о том, сколько военных из КНДР было отправлено в Россию, нет. По оценкам разведки Южной Кореи, речь шла о 15 тысячах человек, украинская сторона сообщала об 11 тысячах военных. Официальных данных о потерях северокорейских войск в России также нет. The Wall Street Journal писала, что потери составили более пяти тысяч человек, треть из которых — убитые.

Журналисты WSJ поговорили с солдатами из КНДР, которые попали в плен ВСУ Они ничего не знали о войне России с Украиной — и думали, что будут сражаться с Южной Кореей

