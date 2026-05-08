Трамп объявил о перемирии: Россия и Украина не будут воевать с 9 по 11 мая. Киев и Москва это подтвердили

Президент США Дональд Трамп заявил о трехдневном прекращении огня в российско-украинской войне. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth.

По словам Трампа, перемирие продлится с 9 по 11 мая включительно. Он заявил, что это его собственное предложение, и поблагодарил Владимира Путина и Владимира Зеленского за то, что они его одобрили.

«Это прекращение огня будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен пленными по тысяче человек из каждой страны», — также написал Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил согласие России на обмен военнопленными. «Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая», — написал он. Зеленский также издал официальный указ, «разрешающий» проведение парада 9 мая в Москве. В документе указаны координаты Красной площади, которые он поручил «исключить из плана применения украинского вооружения»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также подтвердил, что Россия согласилась поддержать инициативу Трампа.

В начале мая Минобороны РФ объявило в одностороннем порядке «перемирие» с 8 по 9 мая, после чего Владимир Зеленский — тоже в одностороннем порядке — заявил о начале «режима тишины» с 6 мая. В итоге все эти дни стороны продолжали ведение боевых действий.

Читайте также

Война 1535-й день. Никакого перемирия нет

Читайте также

Война 1535-й день. Никакого перемирия нет