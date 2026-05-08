Война 1535-й день. Никакого перемирия нет

Ветеран Советской армии у памятника Неизвестному солдату в Одессе. 8 мая 2026 года Pierre Crom / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Сегодня в полночь по московскому времени начало действовать двухдневное «перемирие», о котором ранее в одностороннем порядке объявило Минобороны РФ. Ведомство в ультимативной форме требовало от Украины присоединиться к режиму прекращения огня, угрожая в противном случае нанести удар по Киеву. ВСУ это требование проигнорировали.

Минобороны РФ утверждает, что с полуночи «вне зоны проведения специальной военной операции» было сбито 390 украинских беспилотников и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».

В Перми под удар — в третий раз за две недели — попал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». В Ярославле дроны атаковали НПЗ «Славнефть‑ЯНОС». На обоих предприятиях начались пожары, о пострадавших не сообщалось.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи опубликовал несколько сообщений об уничтожении беспилотников, летевших на город. Суммарно, по его данным, были сбиты 27 дронов.

Наиболее серьезные последствия произошли из-за удара дронов по Ростову-на-Дону. Один из беспилотников попал в здание филиала «Аэронавигации Юга России», что сорвало работу диспетчеров ростовского авиаузла. Росавиация выпустила предупреждение о запрете полетов над южной частью России.

13 аэропортов региона — в том числе, аэропорты Сочи, Краснодара и Волгограда — на несколько часов полностью остановили работу. Были задержаны или отменены несколько десятков рейсов, в аэропортах застряли тысячи пассажиров.

После 15:00 по Москве запрет на полеты был снят, закрытые аэропорты постепенно начали возвращаться к работе. До конца дня в аэропорты на юге РФ планируется выполнить 59 рейсов из Москвы и 158 рейсов из регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что в течение ночи российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям. По его словам, вблизи линии фронта зафиксировано более 140 обстрелов и 10 штурмовых действий, а также запуски 850 дронов со стороны российской армии.

«Как и по итогам прошлых суток, по итогам сегодняшних Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершать свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется», — сказал Зеленский.

Воздушные силы ВСУ в своей утренней сводке сообщили, что с 18:00 7 мая до 8 утра 8 мая были запущены 67 ударных дронов. Ведомство не отметило, сколько именно из них запустили после полуночи, однако в дальнейшем сообщило еще о как минимум нескольких беспилотниках, летевших в направлении Сумской области, Днепропетровской области, Заропожья и Харькова.

Война в фотографиях. Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне отчуждения сегодня начался сильный пожар, сообщило ГСЧС Украины. Радиационная остановка остается в норме.

Площадь пожара уже превысила 1100 гектаров, огонь быстро распространяется в условиях сильного ветра и сухой погоды. О связи пожара с боевыми действиями не сообщалось.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Сергей (Россия). В 2022 году я уехал из РФ, пожил год за границей и вернулся в 2023 году. Вернулся по семейным обстоятельствам. Мне 45 лет, есть семья, ребенок. Старенькие родители. Обосноваться в Европе не удалось, разрекламированная информация, что в Германии нехватка айтишников, оказалась не совсем верной. На миддл-должности везде требуется немецкий, а после вычета налогов в итоге остается меньше, чем я имею в России.

При этом кроме собственно факта жизни в Германии ты ничего не получаешь. Проблема с врачами, бюрократией (ожидание получения ВНЖ больше полугода), невозможность перейти на другой тип визы, несмотря на высокую зарплату — и отсюда проблема в получении визы женой и ребенком. Сложность в том, чтобы добраться из Германии в Россию, с одной стороны, а с другой — враждебное отношение беженцев с Украины (не всех, но многих). И вообще — понимание бесперспективности такой жизни для ребенка ставят крест на переезде.

После поездки отношение к войне сменилось на равнодушное. А после недавних ударов беспилотниками по Уралу — на злость. Неожиданно много знакомых выразили одобрение возвращением, также я узнал что много людей из моего круга общения сталкивались с украинскими мошенниками.

Сейчас я спокойно работаю, регулярно жертвую на сборы за ленточку и помогаю по мере сил беженцам из приграничных территорий, тем кто лишился жилья. Я понимаю, что ситуация для нас невыигрышная, но выхода нет.

О чем мы писали накануне

Война 1534-й день. Зеленский: «Россия довоевалась до того, что их главный парад уже зависит от нас. Это четкий сигнал, что войну надо завершать»

