Война 1534-й день. Зеленский: «Россия довоевалась до того, что их главный парад уже зависит от нас. Это четкий сигнал, что войну надо завершать»

Мир?

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сорванного «режима тишины» призвал Россию завершить войну путем переговоров. Зеленский дал понять, что Украина готова и дальше наращивать собственные атаки, если Россия не прекратит свои.

«Украина готова работать ради мира. Украина стремится достойно закончить эту войну. Россия довоевалась до того, что и их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: надо завершать», — заявил он в видеообращении, которое было опубликовано вчера поздно вечером. Зеленский подчеркнул, что Россия «знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали».

Утром Зеленский опубликовал в соцсетях новый пост, в котором констатировал, что российские военные в течение ночи продолжали удары по Украине. Он заявил, что для властей РФ важна лишь «краткосрочная тишина на Красной площади» во время парада и намекнул, что это в итоге будет зависеть от самой России.

Украина будет действовать справедливо — изо дня в день. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В зеркальном порядке и ответ на российские удары — наши дальнобойные санкции. В ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии.

Зеленский заявил, что «мир все равно будет достигнут», и Украина прямо сейчас работает ради этого. Источники агентства Bloomberg сегодня сообщили, что главный украинский переговорщик Рустем Умеров на этой неделе должен посетить Майами и встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, чтобы попытаться перезапустить мирный процесс, фактически замороженный после начала войны на Ближнем Востоке.

Официальные представители РФ, в свою очередь, подчеркнуто игнорируют предложения Зеленского — и продолжают угрожать Украине в случае, если ее атаки продолжатся 8 и 9 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, как Россия в итоге отреагировала на предложенный Зеленским «режим тишины» с 6 мая, прямо ответил: «Никакой реакции российской стороны на это не было». Он отметил, что Россия признает только собственное объявленное в одностороннем порядке «перемирие» на два дня — 8 и 9 мая.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, обвинила Киев в отказе поддержать российское «перемирие», отдельно подчеркнув, что «эта инициатива была поддержана президентом США» Дональдом Трампом. Она также повторила угрозы Киеву, ранее опубликованные от лица Минобороны РФ.

Мы рекомендуем крайне внимательно отнестись к заявлениям министерства обороны от 4 мая о перемирии и последствиях для Киева в случае его нарушения.

С аналогичным предупреждением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Минобороны РФ в своем заявлении от 4 мая анонсировало одностороннее перемирие и в ультимативной форме потребовало от Украины к нему присоединиться. Если Киев попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, российские войска «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», заявляло Минобороны.

Война в фотографиях. Подготовка к 9 Мая в Москве

Репетиция парада Победы на Красной площади. 4 мая 2026 года Igor Ivanko / AFP / Scanpix / LETA

Репетиция парада Победы, 4 мая 2026 года Igor Ivanko / AFP / Scanpix / LETA

Ветераны войны с Украиной на Поклонной горе, 6 мая 2026 года Alexander Nemenov / AFP / Scanpix / LETA

Георгиевская ленточка в парке «Патриот», 30 апреля 2026 года Vladimir Gerdo / TASS / Profimedia

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами.

Олег (Армения). Постоянно приходит в голову жуткая мысль, что эта бессмысленная война не закончится, даже если завтра будет перемирие с прекращением огня. Из РФ никуда не денутся десятки миллионов людей, которым нравилось смотреть военную пропаганду и поддерживать все это, выливая по указке сверху ненависть на украинцев, мигрантов, европейцев и многих других, куда покажут. Им нужна будет новая доза ненависти, как алкоголику еще одна бутылка.

У вернувшихся с войны и ее фанатов появится своя мифология про то, как это было прекрасно, как мы велико жили и нас все уважали (такая же, как случилась с совком, который большинство живущих в нем людей ненавидело). У начальников ВПК будет запрос на новую войну, чтобы военная машина не останавливалась клепать оружие. Политикам нужно будет оправдывать все это, чтобы не потерять свои кресла. Всем нужна будет новая доза войны, чтобы оправдать свое существование, репрессировать несогласных и отвлекать людей от тяжелой жизни. Кто думает, что перестанут стрелять и сразу будет хорошая жизнь — может посмотреть на места, где это государство уже устраивало бойню в прошлые годы, и где за редким красивым фасадом скрываются нищие люди, запуганные бесконечным произволом назначенной им власти.

Этот мир будет лишь на время до новой войны с очередным выдуманным врагом.

О чем мы писали накануне

Война 1533-й день. Россия не стала присоединяться к «режиму тишины», который в одностороннем порядке объявил Зеленский. В Сумах под удар дронов попал детский сад

