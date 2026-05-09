Трехдневное перемирие. ВСУ: Россия нанесла удар дронами и «Искандером». Песков: Украина не пыталась сорвать парад Победы

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 9 мая российские войска запустили по территории Украины баллистическую ракету «Искандер-М» и 43 беспилотника разных типов, включая дроны-имитаторы.

В сообщении говорится, что атака проходила с 18:00 8 мая, но не уточняется, наносились ли удары после полуночи, когда, как предполагается, вступило в силу трехдневное перемирие.

Генштаб ВСУ в утренней сводке также сообщил о боевых столкновениях на фронте за прошедшие сутки, но не уточнил, продолжились ли они после полуночи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая 9 мая на вопросы журналистов о перемирии, заявил, что попыток срыва празднования Дня Победы не было. «Ничего не пытались, все хорошо», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом Песков заявил, что продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось.

В начале мая Минобороны РФ объявило в одностороннем порядке «перемирие» с 8 по 9 мая, после чего Владимир Зеленский — тоже в одностороннем порядке — заявил о начале «режима тишины» с 6 мая. В итоге все эти дни стороны продолжали ведение боевых действий. Вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что удалось договориться о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной.

