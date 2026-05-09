На Красной площади в Москве прошел парад Победы. Его транслировали в эфире российских телеканалов. Парад продолжался примерно 45 минут — хотя в предыдущие годы он занимал не меньше часа.

Впервые с 2007 года парад прошел без военной техники. Министерство обороны РФ объяснило такое решение «текущей оперативной обстановкой». В параде также не участвовали учащиеся суворовских и нахимовского училищ.

Воздушная часть парада в этом году не была отменена.

На параде присутствовали лидеры Беларуси, Лаоса и Малайзии, а также президенты частично признанных Абхазии и Южной Осетии. Как утверждают в Кремле, все они приехали по собственной инициативе.

Членов российского правительства — вице-премьеров и министров, пишет «Коммерсант», на параде не было. Присутствовали участники Совбеза — руководители Минобороны, ФСБ, МВД и СВР.

О том, что парад пройдет в усеченном формате, заранее сообщали Z-каналы, а также политолог Екатерина Шульман и журналистка Александра Прокопенко — со ссылкой на источники. «Пропагандистская машина будет утверждать, что так и было задумано с самого начала и это никак не связано с дронами», — отмечала Прокопенко.

Украина в последние месяцы регулярно наносит удары беспилотниками по целям в России. Минобороны России угрожало ударом по Украине «в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник — День Победы». Вечером 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина согласились на трехдневное перемирие — с 9 по 11 мая.

Как в России отмечают 9 мая

Парад в Москве пройдет без военной техники, шествия «Бессмертного полка» не будет Вот список городов России, где совсем отказались от парадов — или решили не выводить военную технику

Как в России отмечают 9 мая

Парад в Москве пройдет без военной техники, шествия «Бессмертного полка» не будет Вот список городов России, где совсем отказались от парадов — или решили не выводить военную технику