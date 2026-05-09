«Российский народ может выдержать все» Так считает Путин. В своей речи на параде 9 мая он продолжает воевать с НАТО. Что он сказал — коротко
Источник: Meduza
Поздравляю вас с днем победы — нашим главным и священным праздником! Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. Он спас свою страну и весь мир. Нацистские стратеги, казалось бы, учли все, но наш народ стеной встал на защиту страны. Фронт и тыл были едины. Победа была выстрадана и одержана.
Теперь бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружается всем блоком НАТО. Наши герои идут вперед. Победа куется и на поле боя и в тылу. Судьбу страны вершат люди, военные и заводчане, священнослужители и волонтеры.
Победа всегда была и будет за нами. Российский народ может выдержать все.