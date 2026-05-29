В Румынии российский дрон упал на крышу жилого дома

Один из беспилотников, которыми Россия в ночь на 29 мая атаковала территорию Украины, вошел в воздушное пространство Румынии, сообщили в Минобороны страны.

Дрон упал на крышу жилого дома в городе Галац на юго-востоке Румынии. Начался пожар, пострадали два человека, их доставили в больницу. Жильцов дома эвакуировали.

После появления российских дронов на радарах в воздух были подняты два самолета и вертолет румынских ВВС. По предварительным данным, боевая часть упавшего дрона «Шахед» взорвалась в момент удара, уточнили в Минобороны.

В МИД Румынии этот инцидент назвали «серьезной и безответственной эскалацией» со стороны России. Бухарест уже сообщил союзникам в ЕС и генеральному секретарю НАТО о произошедшем и запросил ускоренную передачу Румынии средств борьбы с беспилотниками. Кроме этого, Румыния примет «необходимые дипломатические меры».

Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства

