Румыния закрывает генконсульство России в Констанце и высылает генконсула Андрея Косилина. Об этом объявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Верховного совета обороны страны, созванного из-за падения российского дрона на крышу жилого дома в городе Галац.

Ранее Дан назвал падение дрона «самым серьезным инцидентом, затронувшим территорию страны с начала агрессивной войны Российской Федерации против Украины» и пообещал «принять соразмерные меры».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что «ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон-грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать».