Война 1555-й день. Европа обсуждает, как вести потенциальные переговоры с Россией. Кая Каллас выдвигает «максималистские требования»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Мир

Министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече на Кипре, которая проходит 28 мая, обсудят предварительные условия для потенциальных переговоров с Россией и цели, которых хотела бы добиться Европа, рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Выступая перед журналистами, Каллас заявила, что на потенциальных переговорах с Москвой будет обсуждаться не только российско-украинская война, но и более глобальные вопросы, связанные с европейской безопасностью. «Я уже в феврале представила документ, в котором перечислила все пункты, которые могу предложить. Начиная с того, что Россия обязалась соблюдать подписанные ею международные соглашения, не нападать на своих соседей и уважать их суверенитет», — сказала Каллас.

Она добавила, что ЕС может потребовать от России «зеркального исполнения уступок», которых та требует от Украины — в том числе сокращения вооруженных сил.

«И, конечно, есть вопросы, которые вызывают более широкое беспокойство. Например, российские войска в таких странах как Грузия (речь про Южную Осетию и Абхазию — прим. „Медузы“) и Молдова. Отсутствие этих войск и невмешательство [со стороны] в выборы в разных странах также отвечает интересам европейской безопасности. Конечно, это максималистский подход, но подход России до сих пор также включает максималистские требования», — заключила Каллас.

По информации немецкого агентства dpa, Евросоюз решил пока не назначать своего представителя для возможных переговоров с Москвой об окончании войны в Украине. Каллас и ключевые члены ЕС, в том числе Германия, не считают такой шаг целесообразным на данным этапе, сообщил источник агентства.

9 мая журналисты после парада Победы спросили у Владимира Путина, остались ли «здравомыслящие политики в Западной Европе, с которым можно вести диалог». «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», — ответил российский президент. В правительстве Германии отвергли эту идею, отметив, что предложение о посредничестве Шредера «вписывается в серию мнимых инициатив» и является частью гибридной стратегии России по разделению Европы.

Война в фотографиях. Репетиция в Киевской опере

Здание Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества (известного как Киевская опера на Подоле) пострадало в результате массированного российского обстрела 24 мая. Это музыкальный театр, где ставят оперы, балеты и мюзиклы, в том числе семейные и детские. Из-за обстрела был отменен показ балета «Дюймовочка». В результате удара в тот день пострадали также здания филармонии, музеев, библиотеки, университетов, церкви и монастыря. Подробнее об этом читайте здесь.

Со здания театра убирают растяжку с анонсом балета «Дюймовочка» Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Репетиция балета «Жизель» в театре после обстрела. 27 мая 2026 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Рита. Часто вижу стыдливое «не могу уехать» в письмах россиян. А я считаю, что русским не надо за это оправдываться. Я не живу в РФ более 10 лет и за все это время почти ни разу не встречала людей, кто не был бы готов к переезду заранее. Без загранника. Без знания какого-то конкретного языка под страну переезда. Без профессии, которая не только кормила их в родном селе, но и в каком-нибудь далеком Панама-сити, Мадриде или Оттаве.

Я почти не встречала людей, кто был бы не из города-миллионника. У кого бы не было заранее перебравшихся друзей, кто поможет. Без бизнеса/бабушкиных квартир под сдачу в РФ, которые бы давали средства на существование за границей. И чтобы эти деньги можно было легко перевести и ими что-то оплатить. Я почти не встречала молодых людей, чьи мама и папа бы не содержали их и не обслуживали их легальное проживание в этих странах.

Поэтому, если вам стыдно, что вы не слишком молоды, или молоды, но не из «правильной» семьи, что у вас есть личные долги перед близкими, если вы не знаете никаких языков и не способны их выучить всего за пару месяцев до разговорного, а лучше до C1 — то знайте, что с вами все в порядке, вы не плохие и вам нечего стыдиться. Вы просто обычные люди.

Положить в ручную кладь пару трусов, в карман куртки — загранник с десятком открытых виз, и на посадке в самолет сказать стюардессе на французском, как она прекрасно выглядит, просто потому что хочется, а не потому что надо давать деру — это привилегия 1-2% населения планеты. А в России, где нет ни middle, ни upper-middle класса, и еще меньше. И вы в них не входите. Поэтому вы не должны стыдиться этого и злиться на себя. Вы (да и я) должны справедливо злиться только на одно — на давно разросшееся чудовище, которое сеет обман, разжигает ненависть, стравливает всех друг с другом и не дает нам нормально, спокойно жить в нашей собственной стране.

