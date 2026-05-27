Война 1554-й день. В Европе опасаются, что Путин перенесет боевые действия за пределы Украины и объявит новую мобилизацию

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Продолжение войны с Украиной в нынешнем темпе станет для России невозможным без объявления новой мобилизации, заявили The Wall Street Journal представители западных разведывательных служб. По их оценкам, российская армия теряет почти 35 тысяч солдат в месяц, что превышает текущие возможности Кремля по набору военных. На этом фоне в европейских столицах растут опасения, что Владимир Путин может попытаться расширить конфликт за пределы Украины.

Несколько европейских чиновников в разговоре с WSJ отметили, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО, нанеся удар по одной из стран Балтии, шведским или датским островам в Балтийском море, или по территории альянса в Арктике. Представители разведок при этом говорят, что пока нет никаких признаков того, что Россия действительно перебрасывает войска или технику для проведения атак на страны Балтии или другие территории за пределами Украины.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что возможное объявление о новой мобилизации в России «пошлет сигнал о том, что на самом деле вы не выигрываете войну».

«Поэтому наступает момент, когда им необходимо эскалировать ситуацию, чтобы оправдать мобилизацию. И это очень опасный момент. Конечно, никто не может заглянуть в голову Путину, но именно таким может быть расчет, чтобы двигаться дальше и изменить линейный ход этой войны», — считает Каллас.

Опасения в странах Европы растут в том числе из-за новых заявлений Кремля в их адрес. Так, российская Служба внешней разведки объявила, что украинские военные собираются запускать беспилотники по целям в РФ с территории Латвии (в МИД Латвии назвали это дезинформацией), и отметила, что «координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны». Минобороны России также публиковало списки компаний в разных странах, в том числе в Европе, которые, по заявлению российской стороны, связаны с производством ударных беспилотников для Украины. Кроме того, в последнее время беспилотники стали регулярно залетать на территорию стран Балтии.

Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что НАТО планирует усилить защиту стран Балтии на случай войны с Россией. Сейчас силы альянса в этом регионе координируются через штаб в польском городе Щецин. Однако НАТО хочет создать новую структуру, которая позволит быстро перебрасывать войска в Латвию и Эстонию в случае войны.

По информации Reuters, для этих целей Германия и Нидерланды договорились о том, что их совместный корпус в немецком Мюнстере будет задействован в обороне Латвии и Эстонии.

Агентство отмечает, что пока остается неясным, сколько войск будет подчиняться новому штабу в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов заявило, что распределение войск корпуса «в настоящее время уточняется», и отказалось предоставить подробности.

Война в фотографиях. Последствия атаки по Одессе

Днем 27 мая российские беспилотники атаковали Одессу и область. Местные власти сообщили, что в Одесском районе повреждены жилые дома, отделение почты, продуктовый магазин, загорелись несколько автомобилей. По последним данным, пострадали пять человек.

Спасатель на месте пожара после атаки российских беспилотников по Одессе. 27 мая 2026 года Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Спасатель тушит пожар в Одессе, 27 мая 2026 года Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA Спасатели эвакуируют пострадавшего в результате атаки дронов в Одессе. 27 мая 2026 года Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Одесса, 27 мая 2026 года Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Маргарита (Москва). Раньше, когда я читала истории о том, как люди перестали общаться с близкими из-за разных взглядов, я всегда радовалась, что это не про меня. У меня адекватное окружение и мне всегда было с кем обсудить весь происходящий ужас. Однако недавно моя мама, которая всегда придерживалась антивоенных взглядов, отправила моего брата на собеседование в компанию, которая производит дроны. Никакого диссонанса у нее при этом не возникло. Она считает, что это обычная работа, и надо с чего-то начинать, а то ведь уже год после универа он сидит дома. Если не думать, как используют результаты твоего труда, то и нормально можно жить с этим. У брата психиатрический диагноз, поэтому к нему у меня вопросов меньше, но тоже имеются.

Я в ужасе. Я не знаю, как дальше жить с этой мыслью и как общаться с близкими. Сказала маме, что прекращаю общение на какое-то время. Может, и правильно украинцы нас ненавидят.

