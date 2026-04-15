Минобороны РФ опубликовало список компаний в Европе, выпускающих дроны для Украины. Медведев заявил, что это «потенциальные цели» для ВС РФ

Министерство обороны РФ 15 апреля опубликовало в телеграм-канале списки компаний в разных странах, в том числе в Европе, которые, по заявлению российской стороны, связаны с производством ударных беспилотников для Украины.

В список «Филиалы украинских компаний в Европе» вошли 11 предприятий, в том числе в Лондоне, Мюнхене, Риге, Вильнюсе и Праге. В списке «Зарубежные предприятия, осуществляющие производство комплектующих» перечислены 10 компаний, некоторые из них располагаются в Мадриде, Венеции и Хайфе.

Как обратил внимание один из читателей «Медузы», в первом списке Минобороны указан адрес Лерхенауэр-штрассе, 28, в Мюнхене, по которому расположен жилой дом.

Минобороны объяснило публикацию тем, что «европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения „украинских“ и „совместных“ предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран».

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Минобороны, написал в соцсети икс, что это «представляет собой список потенциальных целей для Вооруженных сил России». «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!» — добавил Медведев.

Министерство обороны РФ выпустило свое заявление после того, как в Берлине 14 апреля прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца. Перед встречей им показали семь моделей дронов, произведенных на совместных украинско-немецких предприятиях, сообщал офис Зеленского. В тот же день Германия и Украина согласовали оборонный пакет на четыре миллиарда евро, который предполагает, что ФРГ профинансирует контракт на несколько сотен ракет для систем ПВО Patriot.

О дронах на войне

После операции «Паутина» все опять говорят о битве дронов между ВС РФ и ВСУ. Эту битву армии ведут с 2022 года — и она определила ход всей войны Самый подробный разбор войны беспилотников — и сценариев того, кто может в ней победить

