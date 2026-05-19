Российская Служба внешней разведки (СВР) объявила, что украинские военные собираются запускать беспилотники по целям в РФ с территории Латвии.

По полученным данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак.

Военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ уже размещены на военных базах на территории Латвии, утверждает российская спецслужба, добавляя, что «координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия».

Глава МИД Латвии Байба Браже, комментируя заявление СВР, написала в соцсети X:

Россия снова лжет. На этот раз кампанию по дезинформации против Латвии проводит СВР или Служба внешней разведки. Факт: Латвия НЕ предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это уже несколько раз объяснялось российским представителям.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также подчеркнул, что «Россия лжет о том, что Латвия разрешает использовать свое воздушное пространство и территорию для нанесения ударов по России или любой другой стране».

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, атакующих цели на территории РФ.

В страны Балтии за последние месяцы несколько раз залетали дроны. Оборонные ведомства балтийских стран подчеркивали, что это украинские дроны, потерявшие ориентацию из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы.

После того как в начале мая в Латвию залетели несколько украинских дронов, МИД этой страны выражал протест России, указывая, в частности, что агрессивная война, которую ведет Москва, создает риски подобных инцидентов безопасности во всем регионе.

Дроны в воздушном пространстве Латвии привели к правительственному кризису и отставке правительства.

Читайте также

Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства

Читайте также

Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства