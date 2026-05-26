Война 1553-й день. Зеленский говорит о завершении «горячей фазы» войны в ноябре. Россия угрожает ударами по «центрам принятия решений» в Киеве

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая встретился с депутатами парламентской фракции «Слуга народа». После встречи, проходившей в закрытом режиме, депутат Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что основной темой была перспектива завершения активных боевых действий.

Зеленский, по ее словам, сказал депутатам, что «рассматривается возможность до ноября завершить „горячую фазу“ войны при условии предоставления гарантий безопасности» Украины.

«Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться. Основная цель — не дать РФ возможности обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление», — пересказала депутат выступление Зеленского.

Что происходит на фронте. Сводка «Медузы»

Успешный май-2026 для ВСУ: пока украинские дроны переносят войну вглубь России, наступление ВС РФ в Донбассе буксует — даже на ключевом направлении Карта боев на 22 мая

О том, что президент Украины говорил о возможности завершения активных боевых действий к ноябрю, сообщили и источники «Украинской правды». В их изложении Зеленский говорил, что «через полгода Россию можно будет принудить к предметным переговорам и окончанию войны». При этом президент подчеркнул, что сейчас критически важно, чтобы Верховная Рада приняла законы, позволяющие получить международную помощь.

Источник «РБК-Украина» сообщил, что срок завершения «горячей фазы» войны, названный Зеленским, связан с промежуточными выборами в США. «Мы так предполагаем, что у американцев есть намерение попытаться все „утихомирить“ до их выборов осенью», — сказал он.

Россия

МИД России 25 мая пригрозил ударами по «центрам принятия решений», оборонным предприятиям и командным пунктам в столице Украины. МИД призвал иностранцев, в том числе дипломатов, «как можно скорее» уехать из Киева, а жителей города — «не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского».

Угроза прозвучала после удара по Старобельску в подконтрольной России части Луганской области Украины. В результате этой атаки погиб 21 человек. Власти РФ обвиняют украинских военных в том, что они намеренно атаковали дронами гражданский объект — общежитие педагогического колледжа. Генштаб ВСУ утверждает, что удар был нанесен по «одному из штабов подразделения в районе города Старобельск».

Удар по Старобельску. Что известно

Что мы знаем об ударе ВСУ по зданию колледжа в Старобельске? Чем для Украины опасен «Орешник»? И какие еще ракеты применили ВС РФ при атаке на Киев? Отдел «Разбор» отвечает на вопросы об очередном витке кровавой эскалации

Посол ЕС в Украине Катерина Матернова назвала заявление МИД России «шедевром лицемерия» и «признаком отчаянья». «Россия хочет страха. Паники. Изоляции Украины. Но это не сработает. Евросоюз никуда не уходит. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», — подчеркнула она.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «центры принятия решений» — это «заглубленные и защищенные пункты управления» ВСУ, а также «иных силовых структур и в том числе структур госуправления». «Нужно понимать, что они не в центре Киева находятся», — сказал он. Верховная Рада и офис президента Украины, по словам Картаполова, к «центрам принятия решений» не относятся.

Война в фотографиях

Последствия российского удара по Краматорску 25 мая

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Евгения (Москва). Я живу на два города: Москва и маленький город на несколько тысяч жителей в Брянской области. Хочу написать про этот город. Здесь давно нет мобильного интернета, все привыкли. Здесь прилеты — постоянное явление. Летят и дроны, и ракеты. Бывают дни, когда ПВО работает буквально без остановки. Для местных это какой-то хронический стресс, с которым ты просто живешь, ведь ты ничего не можешь с этим сделать.

Но что поражает меня больше всего — это градус ненависти людей к украинцам. Везде разговоры о возмездии, о том, что надо «„Орешником“ по ним». Я в недоумении: люди реально путают причину и следствие? Я могу оправдать их жесткой телевизионной пропагандой. Но ведь и моя мама тут живет, но ее разум не затуманен Соловьевым и другими. Мне жалко ее больше всего: когда я уезжаю, она остается один на один с этим городом. Все ее подруги яростно и агрессивно поддерживают того, кто у власти.

Я жду окончания войны и боюсь его, ведь сюда вернутся толпы покалеченных мужчин, познавших вкус денег и крови. Будет еще страшнее, чем сейчас.

о чем мы писали накануне

Война 1552-й день. Власти России организовали для иностранных журналистов поездку в Старобельск, где в результате удара по колледжу погиб 21 человек. Вот что им там показали

