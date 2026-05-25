Война 1552-й день. Власти России организовали для иностранных журналистов поездку в Старобельск, где в результате удара по колледжу погиб 21 человек. Вот что им там показали

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Власти России и самопровозглашенной ЛНР утверждают, что ВСУ в ночь на 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и студенческому общежитию педагогического колледжа в Старобельске — городе в подконтрольной РФ части Луганской области. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что во время удара находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным российского МЧС, погиб 21 человек, 65 человек пострадали. В списке погибших, опубликованном властями ЛНР, большинство старше 18 лет.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по колледжу не был случайным. По его словам, «три волны» дронов били в одно место. Путин подчеркнул, что вокруг колледжа не было никаких военных объектов, и поручил Минобороны России подготовить ответ. Этим ответом стал массированный удар по Украине в ночь на 24 мая с применением дронов, десятков баллистических и крылатых ракет, а также «Орешника».

Генштаб ВСУ называл «манипулятивными» сообщения об ударе по колледжу в Старобельске. В заявлении подчеркивалось, что украинские военные наносят удары только «по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны». Одновременно Генштаб сообщил, что ВСУ нанесли удар по «одному из штабов подразделения в районе города Старобельск».

Российские власти организовали для аккредитованных в Москве журналистов поездку в Старобельск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 мая заявил, что «большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла». Однако, добавил он, «целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами».

«Медуза» публикует фотографии, сделанные журналистами Reuters, AFP и других западных изданий, которые все-таки поехали в Луганскую область.

Сотрудник Следственного комитета РФ возле здания колледжа осматривает воронку от взрыва. Российские следователи после удара возбудили уголовное дело по статье «теракт» Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Одно из поврежденных учебных помещений, которое продемонстрировали иностранным журналистам Павел Бедняков / AP / Scanpix / LETA Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

В программу поездки было включено выступление представителей СК. Как сообщал ТАСС, следователи указали, «куда наносились удары беспилотниками ВСУ, рассказали об их количестве, показали, где в момент теракта находились дети» Игорь Иванко / AFP / Scanpix / LETA

Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA Журналистам, в числе прочего, показали спальню, в которой, как утверждается, жили студенты колледжа Игорь Иванко / AFP / Scanpix / LETA

Мемориал недалеко от общежития колледжа в Старобельске. 24 и 25 мая в самопровозглашеннной ЛНР объявлен траур по погибшим Павел Бедняков / AP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Александр. Я против этой войны и был против нее с самого начала. Больно и стыдно, когда видишь, сколько горя причинили люди во имя твоей родины.

Но дегуманизация россиян тоже меня тревожит и щемит. Захватническая война — это не российское изобретение. Люди убивают друг друга с начала времен. Я не думаю, что люди в России по своей природе «орки». Изощренная пропаганда, тяжелая жизнь и страх репрессий делают людей конформистами.

Можно злорадствовать из-за того, что россияне теперь чувствуют на своей шкуре, что такое война. Возможно, удары вглубь России помогут побыстрее закончить боевые действия, хотя это не гарантировано.

Но в любом случае, ненависть только порождает больше ненависти. Большинство людей не связаны с войной, им сейчас больно и тревожно. Если плевать на них, когда они страдают, то мы создадим порочный круг обиды, от которого ничего хорошего не выйдет, и сами станем тем, что ненавидим. Я думаю, что нам нужно заново научиться видеть друг в друге людей. Держитесь.

Война 1551-й день. Россия в третий раз ударила по Украине «Орешником»

