Война 1550-й день. Удар по колледжу в Старобельске. Погибли 11 человек. Путин обвинил в теракте «киевский режим» и пригрозил ответом

Здание общежития педагогического колледжа в Старобельске, 22 мая 2026 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. ВСУ все чаще наносят удары по российским городам. Пермь, Туапсе, Чебоксары, Рязань, Москва — кажется, что завтра беспилотники могут прилететь абсолютно в любую точку России. Что это изменило в вашей жизни? Стала ли война ближе лично к вам? Боитесь ли вы за себя и своих близких? Кажется ли вам, что отношение к войне в стране меняется — и как? Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Владимир Путин накануне обвинил вооруженные силы Украины в «террористическом ударе» по учебному корпусу и студенческому общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Этот город находится в подконтрольной России части Луганской области.

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара, нанесенного в ночь на 22 мая, погибли 11 человек, еще 41 пострадал. Десять студентов числятся пропавшими без вести. По официальным данным, в момент удара в учебном заведении находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Президент РФ заявил, что удар ВСУ по колледжу не был случайным, поскольку «он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место». По его утверждению, рядом с общежитием не было никаких объектов военного назначения. «Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание», — заявил Путин.

Он поручил министерству обороны РФ «представить свои предложения», как ответить на эту атаку. Вечером 22 мая Путин также провел оперативное заседание Совета безопасности РФ, которое начал с обсуждения удара по Старобельску.

Тезисы президента в пятницу на заседании Совбеза ООН повторил постоянный представитель РФ Василий Небензя. Он призвал страны Запада осудить удар по колледжу в Старобельске. По его словам, подобные удары ВСУ осуществляются благодаря странам НАТО, которые поставляют Киеву дальнобойное оружие и помогают разведкой и наведением на цели.

Представители некоторых западных стран, в том числе Великобритании, Дании и Латвии, заявили, что сведения об ударе по Старобельску, вероятно, являются дезинформацией, поскольку их нельзя независимо подтвердить и верифицировать. Постпред Украины в ООН Андрей Мельник назвал выступление Небензи «чистым пропагандистским шоу».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила аккредитованных в Москве журналистов иностранных СМИ «посетить место трагедии».

Генштаб ВСУ вечером 22 мая назвал «манипулятивными» заявления Кремля о том, что украинские военные нанесли удары по гражданским объектам на аннексированных Россией территориях.

«Вооруженные силы Украины наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны», — говорилось в заявлении.

При этом украинский Генштаб признал, что в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар «по ряду объектов российского агрессора». Среди них — нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления, включая «один из штабов подразделения „Рубикон“ в районе города Старобельск».

Как отметили в ВСУ, «Рубикон» — это засекреченное подразделение Минобороны РФ, которое специализируется на беспилотниках и регулярно наносит удары по мирному населению и гражданским объектам в Украине.

Что известно о «Рубиконе»

«Рубикон» — засекреченное подразделение Минобороны РФ, специализирующееся на дронах. Его база, как выяснило «Радио Свобода», находится в парке «Патриот» Узнать это помог репортаж Владимира Соловьева

Война в фотографиях. Славянск

В 2014 году захват Славянска пророссийскими сепаратистами привел к началу войны в Донбассе. Бои за город длились три месяца, в итоге он вернулся под контроль Украины.

Весной 2026 года захват Славянска остается ключевой военно-политической целью для российской армии и Кремля. Как сообщалось в свежей военной сводке «Медузы», наступление застопорилось из-за успешных тактических контратак украинских войск. Вот что происходит в городе прямо сейчас.

Жилой дом в Славянске, поврежденный в результате российского удара, 22 мая 2026 года Pierre Crom / Getty Images

Продуктовый магазин после российского обстрела, 22 мая 2026 года Pierre Crom / Getty Images

Работник коммунальных служб убирает обломки упавшего российского дрона, 22 мая 2026 года Pierre Crom / Getty Images

Поднимающийся дым на горизонте — это линия фронта, расположенная всего в нескольких километрах от Славянска, 22 мая 2026 года Pierre Crom / Getty Images

Зернохранилище в Славянске, поврежденное российским дроном, 22 мая 2026 года Pierre Crom / Getty Images

Обломки российского «Шахеда» на проселочной дороге вблизи Славянска, 21 мая 2026 года Pierre Crom / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Евгения (Санкт-Петербург). Я не боюсь [прилетов]. Все, что происходит сейчас с прилетами и взрывами на территории РФ, вполне закономерно и ожидаемо. Мы развязали войну, теперь расплачиваемся. Было наивно думать, что «к нам не прилетит». Очень жалко людей — и в России, и в Украине. Невыносимо знать, что постоянно страдают и гибнут люди, и не иметь возможности повлиять на происходящее. Чувство бессилия и горечь от того, чем стала моя страна, — основные эмоции на протяжении этих четырех лет, источник постоянного стресса. Однако жителям Украины и приграничных территорий России куда как тяжелее, им не до рефлексий, речь идет о выживании. А жизнь людская в нашей постимперии дешевле копейки, и у нас, и у них.

Больно до слез. Написала сюда от бессилия и безысходности. Совсем не с кем поговорить об этом, друзья или поддерживают СВО, или уехали, или отгородились от реалий, чтобы «жить свою жизнь». Я уже совсем не молода и не сильно здорова, но очень хочу дожить и увидеть окончание этого безумия, как бы оно ни закончилось.

О чем мы писали накануне

Война 1549-й день. Путин хочет закончить войну до конца года, но на своих условиях, пишет Bloomberg. Кремль официально заявляет: дедлайна нет

