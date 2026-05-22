Шесть человек погибли при ударе по колледжу в самопровозглашенной ЛНР, заявил Путин. Он поручил Минобороны подготовить ответ

Владимир Путин назвал терактом удар по колледжу в Старобельске в самопровозглашенной Луганской народной республике и поручил Минобороны РФ «представить свои предложения», как ответить на эту атаку.

«Сегодня ночью неонацистский режим Киева нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», — сказал Путин на встрече с выпускниками программы .

По его словам, в результате удара шесть человек погибли, еще 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. Разбор завалов на месте обстрела продолжается.

Путин заявил, что «удар не был случайным», а рядом с общежитием нет никаких объектов военного назначения. «Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований», — добавил он.

Путин фактически пригрозил ответным ударом по Украине. «В подобных случаях ограничиться заявлением МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны РФ приказано представить свои предложения», — сказал Путин.

Согласно сообщению властей подконтрольной России части Луганской области Украины, украинские военные в ночь на 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник обвинил ВСУ в «прицельном ударе по спящим беззащитным детям».

Украина эти заявления не комментировала.

Война 1549-й день. Путин хочет закончить войну до конца года, но на своих условиях, пишет Bloomberg. Кремль официально заявляет: дедлайна нет

