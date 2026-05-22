В результате удара по колледжу в подконтрольной России части Луганской области пострадали 35 учеников

Власти подконтрольной России части Луганской области Украины заявили, что в результате удара по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске пострадали 35 учеников.

Всего, по словам главы самопровозглашенной ЛНР Леонида Пасечника, в учебном заведении в момент удара находились 86 детей.

Под завалами, которые разбирают спасатели, могут оставаться дети. Двоих пострадавших спасатели извлекли из-под завалов.

Также, по словам Пасечника, в Старобельске повреждены магазины, административные здания и частные дома, ранен мужчина.

По словам Пасечника, Старобельск атаковали украинские беспилотники.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ опубликовал фотографии из Старобельска, на которых, в частности, видно сильно поврежденное здание с надписью «Старобельский профессиональный колледж». Эти же снимки есть и в канале Пасечника в мессенджере «Макс».

Официально Украина сообщения об ударе по колледжу на момент публикации новости не комментировала.

«„ДНР" и „ЛНР" — это будущее России» Интервью журналиста Дмитрия Дурнева. Он много лет рассказывал о том, что происходит в Донбассе во время оккупации, — и чудом смог выжить

