Война 1549-й день. Путин хочет закончить войну до конца года, но на своих условиях, пишет Bloomberg. Кремль официально заявляет: дедлайна нет

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. ВСУ все чаще наносят удары по российским городам. Пермь, Туапсе, Чебоксары, Рязань, Москва — кажется, что завтра беспилотники могут прилететь абсолютно в любую точку России. Что это изменило в вашей жизни? Стала ли война ближе лично к вам? Боитесь ли вы за себя и своих близких? Кажется ли вам, что отношение к войне в стране меняется — и как? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Президент РФ Владимир Путин хочет завершить войну до конца 2026 года, но только на условиях, которые он сам считает победными, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Эти условия включают в себя полный контроль над Донбассом, а также всеобъемлющее соглашение о безопасности с Европой, которое фактически признавало бы территориальные приобретения России.

Собеседники Bloomberg также говорят: некоторые высокопоставленные кремлевские чиновники считают, что конфликт зашел в тупик и ясного пути его разрешения нет. Многие представители российской элиты разделяют «нервные настроения» и усталость от войны, которые усилились среди россиян в связи с ударами Украины по российским городам вдали от линии фронта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg заявил, что Путин не устанавливал никакого срока для окончания войны.

В последние недели украинские дроны все чаще бьют по целям на российской территории, находящимся на расстоянии сотен километров от границы. Среди главных целей — нефтеперерабатывающие заводы; в результате атак на них возникают сильные пожары. Reuters в середине мая подсчитал, что атаки нарушили нормальную работу почти всех НПЗ в Центральной России, суммарно производящих до четверти нефтепродуктов в стране. Дроны также регулярно попадают в жилые дома и другие гражданские объекты, что приводит к гибели мирных жителей.

На этом фоне рейтинг Владимира Путина неуклонно снижается. Новый опрос фонда «Общественное мнение» показал, что «скорее плохо» оценивают работу президента 14% россиян — это максимальное значение за последний год. Для сравнения, этот показатель в таких же опросах в мае 2025 года не превышал 6-7%.

Глава МИД Украины Андрей Сибига вчера на неформальном заседании Совета Украина-НАТО выразил мнение, что в войне наступил переломный момент и что давление на Москву продолжает расти. «Украина держит оборону, а численное преимущество России больше не является решающим фактором», — заявил он.

Война в фотографиях. Старобельск, аннексированная ЛНР

Украинские военные ночью нанесли удар по корпусу Старобельского профессионального колледжа и его общежитию. В момент атаки, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

В результате удара, по данным российских властей, погибли четыре человека, в том числе один студент колледжа, еще 40 получили ранения, 14 из них — несовершеннолетние. Сейчас на месте атаки продолжается разбор завалов, он осложняется угрозами новых ударов.

Дмитрий Песков назвал удар «чудовищным преступлением» Киева. Власти Украины официально его не комментировали.

Корпус Старобельского профессионального колледжа, попавший под удар Леонид Пасечник / «Макс» / ТАСС / Profimedia

МЧС России / РИА Новости / Profimedia

МЧС России / РИА Новости / Profimedia МЧС России / РИА Новости / Profimedia

Общежитие колледжа Леонид Пасечник / «Макс» / ТАСС / Profimedia

Война глазами читателей «Медузы»

Юлия (Московская область). Это естественно, что в «Медузу» пишут письма в основном те, кто ее постоянно читает и с самого начала войны разделяет позицию редакции, кто за Украину и сейчас радуется справедливости в виде ударов по России. Но выборка выходит нерепрезентативная.

В моем окружении народ разный и читает разное. Сейчас, когда ВСУ бьют по жилым домам, сочувствующих Украине среди моих знакомых все меньше, бывшие нейтральные теперь высказывают идеи про «разбомбить их до конца», настроенные раньше за Украину замолчали.

Уходит жалость к положению Украины, уходит вина: они ведь «сами не лучше». Люди злятся на ВСУ и благодарят наши ПВО. Если это тот эффект, которого хотели, то он достигнут. Если цель была в том, чтобы россияне злились на правительство, то не вышло: бомбит их не правительство, а ВСУ, независимо от того, кто все начал. Я слышу от людей желание эскалации как средства ускорения завершения войны.

Поделитесь вашим мнением об ударах дронов по России

О чем мы писали накануне

Война 1548-й день. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Украине «ассоциированное членство» в Евросоюзе. Без права голоса — но с гарантиями безопасности

О чем мы писали накануне

Война 1548-й день. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Украине «ассоциированное членство» в Евросоюзе. Без права голоса — но с гарантиями безопасности

«Медуза»