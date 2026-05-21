«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. ВСУ все чаще наносят удары по российским городам. Пермь, Туапсе, Чебоксары, Рязань, Москва — кажется, что завтра беспилотники могут прилететь абсолютно в любую точку России. Что это изменило в вашей жизни? Стала ли война ближе лично к вам? Боитесь ли вы за себя и своих близких? Кажется ли вам, что отношение к войне в стране меняется — и как? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Европейского Союза в качестве временного компромисса, пока Киев не удовлетворяет критериям членства в сообществе. С соответствующим письмом, которое Мерц направил лидерам других стран ЕС, ознакомилось агентство Reuters.

По задумке Мерца, в статусе «ассоциированного члена» Украина могла бы получить представительство в Европейском парламенте, а также в Еврокомиссии — но без права голоса.

«Мое предложение отражает особую ситуацию в Украине — стране, находящейся в состоянии войны. Оно поможет облегчить продолжающиеся переговоры и привести к мирному урегулированию», — написал Мерц. Канцлер выразил уверенность, что это «необходимо для безопасности всего континента».

Канцлер Германии также предложил Евросоюзу взять на себя «политические обязательства», чтобы положение о взаимной помощи в рамках блока применялось к Украине. По его мнению, это «создаст существенные гарантии безопасности».

В ближайшее время Мерц планирует обсудить свои идеи с другими европейскими лидерами. В письме он отметил, что на первом этапе намерен добиться создания рабочей группы «для проработки деталей».

Сейчас законодательство Евросоюза не предусматривает каких-либо вариантов «промежуточного» или «ограниченного» членства в сообществе.

Украина с конца 2023 года официально находится в статусе кандидата в Евросоюз, с которым ведутся переговоры — хотя фактически они до сих пор не начались. Во многом затягивание начала переговоров было связано с позицией бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, который заявлял, что в принципе не допустит вступления Украины в блок. В апреле Орбан проиграл выборы и покинул свой пост.

Помимо Украины, статус кандидата, с которым ведутся переговоры, имеют Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия и Черногория. Обычно на итоговое вступление требуется много лет — страна-кандидат должна показать, что соответствует обширному ряду конкретных критериев в области верховенства права, а также экономических и политических свобод.

В отличие от вступления в НАТО, Россия никогда не требовала от Украины отказаться от вступления в Евросоюз. Членство Киева в сообществе уже в 2027 году было одним из пунктов первоначального мирного плана, предложенного США в конце прошлого года. СМИ писали, что эти сроки действительно обсуждались на переговорах Украины, США и ЕС, посвященных завершению российско-украинской войны.

В самом Евросоюзе к планам быстрого вступления Украины относятся скептически. В частности, сам Мерц в январе говорил, что оно «просто нецелесообразно». Он отмечал, что для Киева важно иметь перспективы вступления — но этот процесс все равно будет долгосрочным.

Война в фотографиях. Прифронтовой город Орехов в Запорожской области

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Роман (ЕС). Я родился в Перми. Ни Путина, ни войну я никогда не поддерживал и вообще, сколько себя помню, хотел уехать из РФ, что мне удалось сделать еще до войны. В Перми остались мои пожилые родители (они тоже против « ») и другие родственники. Пермь напичкана нефтяными предприятиями и разными заводами (в том числе военными), и я очень боюсь за родных.

Еще когда ВСУ и СБУ только начинали устраивать убийства и взрывы на территории России, при которых погибали в том числе и мирные жители, у меня появились сомнения в том, что они так уж отличаются от людоедской власти и военных РФ. Теперь, когда под ударом намеренно оказываются объекты, на которых работают мирные жители, и исполнители ударов знают, что высока вероятность жертв среди них, украинцы потеряли в моих глазах всякое моральное превосходство. Одно дело, когда ты стреляешь во вражеского солдата, и пуля случайно попадает в мирного жителя, и совсем другое, когда ты целишься в гражданский объект (например, НПЗ или что-то подобное), прекрасно понимая, что там работают гражданские и никаких солдат или вооружений там нет и что будут убиты ни в чем не повинные люди. В настоящий момент я уверен, что я хочу, чтобы такие удары были немедленно пресечены. Любыми средствами.

Война 1547-й день. Посланник Трампа скоро приедет в Москву — впервые почти за полгода. Кремль сообщил об этом во время поездки Путина в Китай

