«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. ВСУ все чаще наносят удары по российским городам. Пермь, Туапсе, Чебоксары, Рязань, Москва — кажется, что завтра беспилотники могут прилететь абсолютно в любую точку России. Что это изменило в вашей жизни? Стала ли война ближе лично к вам? Боитесь ли вы за себя и своих близких? Кажется ли вам, что отношение к войне в стране меняется — и как? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «в ближайшее время» приедет в Москву. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев со ссылкой на спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева.

Дмитриев находится в Пекине в составе российской делегации, приехавшей вместе с Владимиром Путиным на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент РФ прилетел в Китай спустя несколько дней после визита туда президента США Дональда Трампа. Одной из тем переговоров Трампа и Си стала российско-украинская война.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить сообщение Юнашева, заявив в ответ на просьбу журналистов о комментарии, что он «пресс-секретарь Путина, а не Кирилла Дмитриева». Несколькими часами позже, однако, готовящийся визит подтвердил помощник президента Юрий Ушаков. «Мы ждем в ближайшие недели визита Уиткоффа и [зятя президента США Джареда] Кушнера», — заявил он.

Никаких подробностей Ушаков не привел, добавив лишь, что Россия постоянно поддерживает контакты с американской стороной.

Уиткофф в последний раз был в Москве в январе во время активной фазы трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Они прекратились в начале марта — после того, как США начали войну с Ираном. Уиткофф и Кушнер переключились на переговоры на Ближнем Востоке. Без США Россия и Украина переговоров не ведут.

В начале мая в США побывал де-факто главный украинский переговорщик, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что Уиткофф может «на рубеже весны — лета» посетить Киев. В отличие от Москвы, куда спецпосланник президента США за год прилетал шесть раз, в Украине он до сих пор ни разу не был.

По итогам зимней фазы переговоров их участникам удалось согласовать многие технические вопросы — но не политические. Ключевым разногласием остался статус Донбасса: Россия требует передать ей часть Донецкой области, которая остается под контролем Киева, Украина отказывается это сделать.

В последние недели в Кремле ужесточили публичную риторику относительно переговоров. В начале мая Ушаков говорил, что Москва вообще «не видит смысла» в продолжении диалога, пока Украина не выведет войска из Донецкой области. Только после этого, заявлял он, появится возможность «серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования».

Война в фотографиях. Краматорск

Работники городских служб закидывают кусками асфальта воронку от удара Pierre Crom / Getty Images

Местный житель Дмитрий с деревянной панелью, которой он планирует заделать окна в своем доме, разбитые в результате обстрела уже в третий раз. 19 мая 2026 года Pierre Crom / Getty Images Pierre Crom / Getty Images

Рабочие заколачивают досками выбитые окна Pierre Crom / Getty Images

Пожарные тушат возгорание в жилом доме, возникшее после бомбового удара Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Местная жительница крестит машину соседки, которая эвакуируется из Краматорска вместе с семьей Pierre Crom / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Иван (Россия). Очень сложно описать, что я сейчас испытываю. Это похоже на психологический эксперимент, который надо мной проводят насильно. С самых первых новостей о нападении России у меня было однозначное отношение к этому. Здесь не могло быть двух правд. Моя страна творила зло, мне было за нее стыдно, и из-за бессилия я мучился, лишь иногда отключая себя полностью от новостного потока, чтобы в неведении хоть немного вздохнуть.

И вот теперь пытка стала изощренней. Те, за кого я переживаю и перед кем готов до конца жизни просить прощения, стали убивать моих близких, стрелять по нам. Это не военные объекты, не дворцы в Геленджике. Это дома, в которых скорее всего такие же заложники режима, как и я. И я понимаю, что это зеркальные меры. Что мы сами в этом виноваты. Что, наверное, невозможно на месте Украины играть в благородство, тем более в такой неравной битве. Но люди погибают. И теперь я не могу принять ничью сторону. Мне хочется погрузиться в кому, чтобы не думать, за кого я теперь.

Поделитесь вашими мыслями об ударах дронов по РФ

Читайте также

Война 1546-й день. Пентагон считает нападение России на одну из стран НАТО маловероятным — так как Москва тратит все ресурсы на войну с Украиной

Читайте также

Война 1546-й день. Пентагон считает нападение России на одну из стран НАТО маловероятным — так как Москва тратит все ресурсы на войну с Украиной

«Медуза»