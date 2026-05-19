«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. ВСУ все чаще наносят удары по российским городам. Пермь, Туапсе, Чебоксары, Рязань, Москва — кажется, что завтра беспилотники могут прилететь абсолютно в любую точку России. Что это изменило в вашей жизни? Стала ли война ближе лично к вам? Боитесь ли вы за себя и своих близких? Кажется ли вам, что отношение к войне в стране меняется — и как? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Нападение России на одну из стран НАТО в ближайшее время маловероятно, так как Москва тратит все свои ресурсы на войну с Украиной. К таким выводам пришел Пентагон в своем ежеквартальном докладе конгрессу о ходе программы .

Как отмечается в докладе, Россия на фоне тяжелых потерь на фронте сталкивается с проблемами в области боеготовности и подготовки личного состава — и это «ограничивает ее способность проводить быстрые и крупномасштабные операции против НАТО».

Помимо этого, в Пентагоне считают, что возможности России ограничены высоким расходом боеприпасов, поэтому Москва в случае прямого конфликта со странами НАТО с их хорошо обеспеченной обороной не сможет долго поддерживать высокую боевую активность.

В докладе также названы ключевые, по мнению американских военных, причины, по которым переговоры при посредничестве США до сих пор не привели к прекращению огня. Со стороны Украины это нежелание президента Владимира Зеленского уступить России территории, со стороны России — отказ согласовать послевоенные гарантии для Украины.

В Пентагоне также считают, что на фронте у России в первом квартале года сохранялась общая стратегическая инициатива. По оценке американских военных, главная причина этому — большая, чем у ВСУ, численность войск, а также готовность нести высокие потери ради захвата новых территорий.

Потенциальная атака России на страны НАТО (в первую очередь, на страны Балтии) активно обсуждается в публичном поле на протяжении многих месяцев. Большинство европейских разведок, как и Пентагон, в своих публичных докладах называют угрозу нападения в ближайшее время низкой — именно из-за того, что Россия тратит много ресурсов на войну с Украиной.

Так, разведка Эстонии в своем февральском докладе указывала, что хотя Россия «остается опасной страной», она вряд ли нападет на НАТО как минимум в ближайшие два года. Разведка Литвы в докладе, опубликованном в марте, оценила срок готовности России к полномасштабному конфликту с НАТО в шесть-десять лет — при условии, что война в Украине завершится в ближайшее время, а с России снимут основные санкции. К «ограниченному военному конфликту» в балтийском регионе Москва будет готова уже через год или два, считают в литовской разведке.

Война в фотографиях. Дружковка

Дружковка — город в Краматорском районе Донецкой области, в котором до войны жили почти 55 тысяч человек. Сейчас Дружковка находится менее чем в 15 километрах от линии фронта. Российская армия регулярно обстреливает город артиллерией, дронами и корректируемыми авиабомбами. В городе остаются около шести тысяч жителей.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Михаил (Москва). Я ловлю себя на страшной мысли. Мне не страшно от того, что в моем городе люди начали умирать из-за украинских дронов. Это возмездие. Цена за то, что у большинства моих сограждан их хата с краю. Я даже не имею в виду «далекие» украинские города, а наши — Белгород, Курск. Неужели, видя столько видео и фото с убитыми людьми, разрушенными домами, человек способен это просто игнорировать? Может теперь, когда уже и в свою хату может что-то прилететь, мировоззрение начнет меняться.

Говоря про мнения людей, я действительно вижу сдвиг с мертвой точки. Раньше — хиханьки-да-хаханьки с очередного мема. Теперь — из-за банального роста цен и интернет-цензуры, а теперь еще и атак дронов, некоторые мои аполитичные коллеги начали активнее читать новости, делиться своими мыслями и переживаниями. Надежда есть.

Беспилотных атак нужно не бояться, а быть к ним готовым. Стерегитесь окон, приготовьте тревожный чемоданчик, знайте, куда укрыться. Если украинцы смогли привыкнуть, то и мы сможем. Пусть скорее закончится война и люди перестанут умирать. Слава Украине! Россия будет свободной!

Война 1545-й день. Расскажите «Медузе», что вы думаете об ударах ВСУ по Москве, Перми, Туапсе и другим городам России. Стала ли война ближе лично к вам?

