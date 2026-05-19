Аэропорт Пулково закрыли третий раз за день из-за угрозы атаки дронов

Аэропорт Пулково в Петербурге с утра 19 мая уже трижды закрывали на прием и отправление рейсов из-за угрозы дронов. Первый раз о закрытии Пулково Росавиация объявила в 09:45 утра, в 10:15 ограничения на прием и отправления рейсов были сняты, однако уже в 11:05 аэропорт снова остановил работу.

В 13:15 Росавиация объявила, что аэропорт готовится отправлять рейсы, но спустя минуту вновь опубликовала сообщение о закрытии аэропорта. После 14:00 ситуация повторилась — между сообщения о возобновлении работы аэропорта и остановке приема и отправления рейсов прошло шесть минут.

«Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Пулково сообщает, что по состоянию на 14:00 в аэропорту был задержан более чем на два часа вылет 17 рейсов, еще восемь рейсов — отменены. Десять рейсов перенаправлены на запасной аэродром.

Минобороны РФ объявило, что 19 мая с 08:00 до 14:00 средствами ПВО были сбиты 70 украинских беспилотников, в том числе над Ленинградской областью.

19 мая Минобороны Эстонии заявило, что в воздушном пространстве страны обнаружен дрон, по предварительным данным, украинский, который был сбит.

В Латвии в восьми краях днем 19 мая действовало предупреждение об опасности из-за обнаруженного в воздушном пространстве страны дрона. В некоторых краях, пишет Delfi, из-за предупреждения было прервано проведение централизованного экзамена по латышскому языку для 9-х классов. В восточной части страны приостанавливали движение поездов. В 14:00 предупреждение было отменено по всей стране.

