Эстонские военные впервые сами сбили украинский дрон, залетевший в воздушное пространство страны

В воздушном пространстве Эстонии утром 19 мая был обнаружен дрон. Беспилотник сбили силы противовоздушной обороны над озером Выртсъярв, сообщил Delfi министр обороны Ханно Певкур. «Впервые мы сами сбили дрон», — подчеркнул он.

По словам Певкура, беспилотник, по предварительным данным, был украинским и направлялся на цели на территории России. Детали произошедшего, пишет Delfi, предстоит установить военно-воздушным силам и полиции безопасности.

Минобороны страны в полдень рассылало предупреждение о беспилотной опасности для юга Эстонии. Примерно через час оно было снято.

Из-за дрона в воздушном пространстве Эстонии, пишет Delfi со ссылкой на данные Flightradar24, в воздух были подняты истребители ВВС Швеции.

Дроны за последние несколько месяцев неоднократно залетали в воздушное пространство Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии. Речь, по данным властей стран Балтии, шла об украинских дронах, потерявших ориентацию из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы. В России, в свою очередь, обвиняют страны Балтии в том, что они предоставляют свое воздушное пространство для украинских дронов.

В Латвии залетевшие в воздушное пространство дроны стали причиной правительственного кризиса и отставки правительства. Андрис Спрудс, занимавший пост министра обороны, ушел в отставку, после того, как действия военных — не отследивших дроны, не разославших вовремя предупреждения об опасности и не уничтоживших беспилотники — вызвали критику. Премьер-министр Эвика Силиня признала, что в реакции государства «что-то не сработало», и ушла в отставку.

В начале мая в Латвии упали два украинских дрона — теперь страна на пороге политического кризиса

